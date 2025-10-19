Cultura e Lazer

Homenagem à poeta das ruas marca edição desta segunda-feira do Órbita Literária em Caxias do Sul

Encontro celebra a trajetória de Alexandra Faccio, a Teca, conhecida por distribuir mensagens de positividade nas ruas da cidade. No evento, com curadoria de Jaque Pivotto, haverá ainda a participação de Vovô Juca

