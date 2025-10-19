Homenagem à poeta das ruas marca edição desta segunda-feira do Órbita Literária em Caxias do Sul

Órbita Literária será dedicado à vida de Alexandra Faccio, a Teca. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Em Caxias, nesta segunda-feira (20), ocorrerá mais uma edição do Órbita Literária, às 19h30min, na Livraria e Café Do Arco da Velha. A entrada é franca.

Nesta edição, o painel intitulado Teca: Poeta das Ruas será dedicado à vida de Alexandra Faccio, a Teca. Com curadoria de Jaque Pivotto, o encontro também contará com a participação especial de Vovô Juca.

Para a poeta, participar do Órbita Literária é um momento de reconhecimento pelo seu trabalho de anos.

— É um reconhecimento por todo carinho que eu depositei nesses anos todos. Eu acho que o meu grito no silêncio foi ouvido. É o retorno de alguém dizendo: "eu parei pra te ler" — avalia Teca.

Ela também revela como ainda se impressiona com a recepção das pessoas com o seu trabalho, que é essencialmente entregar uma mensagem de positividade nas ruas, seja para quem for.

— Eu ainda fico surpresa quando as pessoas me param na rua, me veem como um tipo de Oráculo, me pedindo "vamos ver se a frase do dia serve pro momento que eu tô, porque parece que tu escreves pra mim".

Além disso, Teca explica que o evento contará com uma atividade prática para que cada um dos participantes crie uma arte com seus poemas.

— Eu fiz uns cinquenta com todas as minhas frases, mas cada um dos participantes vai montar os cartões com brilhos e tecidos e depois vai poder dar para alguém da sua família ou para quem quiser. Eu espero ganhar um, pois sempre entreguei, mas nunca recebi um para poder guardar de lembrança — comenta.

Quem é Teca

Teca distribui suas mensagens pelas ruas de Caxias do Sul Neimar De Cesero / Agencia RBS

Conhecida da cena cultural caxiense, a trajetória de Teca se inicia nos grupos de jovens e retiros religiosos, tocando violão e cantando com o desejo de tocar a alma das pessoas.

Com o passar dos anos, esse chamado se consolidou na prática afetiva de realizar intervenções urbanas deixando seus recados poéticos em paradas de ônibus, jardins, praças, entre outros espaços públicos.

Em 2021, seu trabalho desencadeou a na mostra Perdas e Recomeços que ficou exposta no Museu Municipal de Caxias do Sul e, em 2023, foi escolhida como Guardiã do Aldeia SESC, o que trouxe a celebração de seu papel como uma importante agente da sensibilidade no cotidiano da cidade.

