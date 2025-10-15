Grupo Zingado apresenta novo repertório em show neste sábado, no Ponto Coletivo, em Caxias

Grupo foi formado em 2009 e atualmente conta com cinco integrantes Tatieli Sperry / Divulgação

O grupo caxiense Zingado se apresenta neste sábado (19), a partir das 18h, no Ponto Coletivo (Rua Andrade Neves, 573). Os ingressos custam R$ 15 antecipados e R$ 20 na hora. O show marca uma nova fase do quinteto, que reúne músicas de sua trajetória e composições inéditas.

Formado em 2009, com o propósito de estudar e difundir os ritmos e práticas da cultura popular brasileira, ao longo dos anos o Zingado tornou-se um espaço de pesquisa e criação que transforma a memória coletiva em experiências musicais vivas e contemporâneas.