Grupo paulista Histórias de Brincar se apresenta em Caxias do Sul na Semana das Crianças do projeto Teatro em Família

Grupo paulista Histórias de Brincar se apresenta em Caxias do Sul no próximo final de semana. Histórias de Brincar / Divulgação

Para comemorar o Dia das Crianças, as artistas Flora Barcellos, Marina Siqueira e Flora Poppovic, do grupo paulista Histórias de Brincar se apresentam em Caxias do Sul por meio do Projeto Téti - Teatro em Família.

São dois espetáculos programados para o próximo final de semana. No sábado (11), a peça é Mariquinha e os Bichos do Brasil, às 16h, na Estação Téti. A história narra a trajetória de Mariquinha, uma menina que vive no sítio da avó e que, todos os dias, sobe a montanha acompanhada de seus bichos de estimação para ver o sol nascer. Numa dessas manhãs de rotina, é surpreendida por um cavalo que a convida para galopar pelas asas da imaginação, conhecendo as riquezas culturais do Brasil.

Os ingressos custam R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada), à venda na plataforma Ingresso Digital.

Já no domingo (12), também às 16h, a apresentação será do espetáculo Brincando o Brasil, também na Estação Téti. Nessa história, Zé é um trabalhador que vive em uma cidade cinza. Inspirado por um pássaro, ele decide viajar para descobrir um Brasil musical, colorido e cheio de alegria. O espetáculo promete um convite às famílias para que explorem brincadeiras de diferentes cantos do país, celebrando a diversidade do povo brasileiro.

Ingressos a R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada), disponíveis no site Ingresso Digital.

O projeto Teatro em Família está em sua quarta temporada, com a premissa de contribuir com a formação de plateia e com o hábito de consumo de cultura desde a primeira infância. A idealização é da produtora cultural Cali Troian.

— Faz parte da linha curatorial do Teatro em Família trazer para Caxias do Sul uma diversidade de produções artísticas que temos em nível nacional, oportunizando acesso à qualidade estética, cênica e musical para as famílias — destaca Cali.

O projeto Téti - Teatro em Família é uma realização de Cali Gestão Cultural e Ministério da Cultura, com financiamento da Lei Federal de Incentivo à Cultura. O projeto também integra o Programa Retomada Cultural RS, por meio da Bolsa Funarte de Apoio a Ações Artísticas Continuadas 2024.

Grupo ministrará formação para educadores

O grupo Histórias de Brincar também ministra uma oficina de formação para educadores no sábado (11), às 10h, também na Estação Téti. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas via formulário online.

Na oficina, o trio de artistas abordará a importância da literatura infantil na prática pedagógica, o poder dos livros ilustrados, o simbolismo das narrativas tradicionais e o brincar como expressão da cultura brasileira.

Agende-se

Sábado (11)

O quê: espetáculo Mariquinha e os Bichos do Brasil.

espetáculo Mariquinha e os Bichos do Brasil. Quando: sábado (11), às 16h.

sábado (11), às 16h. Onde: Estação Téti (Rua Dr. Augusto Pestana, 145, São Pelegrino, Caxias do Sul).

Estação Téti (Rua Dr. Augusto Pestana, 145, São Pelegrino, Caxias do Sul). Quanto: ingressos a R$ 15 (meia-entrada) e R$ 30 (inteira), pela plataforma Ingresso Digital, clicando aqui.

Domingo (12)