Grupo paulista Histórias de Brincar se apresenta em Caxias do Sul na Semana das Crianças do projeto Teatro em Família

Serão dois espetáculos com sessões agendadas para o final de semana. Além disso,Flora Barcellos, Marina Siqueira e Flora Poppovic vão ministrar uma oficina para educadores. Ingressos à venda

Gabriela Alves

