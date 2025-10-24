Grande Espetáculo de Natal realiza oficinas gratuitas nesta sexta e sábado em Caxias

Nesta sexta-feira (24) e sábado (25), o Grupo Tholl realiza as oficinas do Grande Espetáculo de Natal.
O evento é gratuito e contará com uma série de atividades voltadas a toda a comunidade. As oficinas ocorrem no Laboratório Magnabosco e no Centro Cultural Estação Téti.
O público poderá escolher entre as seguintes modalidades: figurino e maquiagem artística ou lira e malabares.
As oficinas de figurino e maquiagem artística serão realizadas no Laboratório Magnabosco, na sexta (24) e no sábado (25), em dois turnos: das 9h às 12h e das 13h às 17h.
Já as oficinas de lira e malabares acontecem no Centro Cultural Estação Téti, também na sexta (24) e no sábado (25), em dois turnos: das 9h às 12h e das 14h às 18h.