Galeria Arte Quadros, em Caxias, inaugura exposição "Mulher Flor", de Bez Batti, nesta quinta-feira

A Galeria Arte Quadros inaugura nesta quinta-feira, às 18h, a exposição “Mulher Flor”, do escultor João Bez Batti, 84. A coletânea de peças esculpidas em basalto celebra a trajetória do artista radicado em Bento Gonçalves, conhecido por dominar como poucos a pedra basalto. A mostra conta com ambientação assinada pela arquiteta florense Simone Malacarne.
Em “Mulher Flor”, Bez Batti apresenta cinco bustos e rostos femininos que emergem da pedra como se fossem flores brotando da terra. Tendo como principal inspiração a sua companheira de vida, Maria Shirley, 82, as peças evocam a força ancestral, a fertilidade e a beleza da mulher como presença viva e orgânica.
- Eu digo que o destino foi muito generoso comigo. Eu acredito no destino, que colocou no meu caminho uma mulher extraordinária para organizar minha vida, e que me ajudou para que eu pudesse me dedicar apenas a essa profissão em que trabalhar de sol a sol ainda é pouco _ destaca o artista, que produziu as esculturas com a colaboração do filho, Diego, 48, responsável por desbastar as pedras a partir dos desenhos e das maquetes produzidas pelo pai.
Além da série principal, a mostra revisita períodos anteriores da trajetória de Bez Batti, como a coleção “Dialogando com Picasso”, inspirada nas mulheres criadas pelas mãos do pintor espanhol; bólidos, torsos e touros nos quais explora variações de cores oferecidas pelo basalto, como o preto, o vermelho e o sanguíneo; além de um apanhado de suas criações mais recentes, que formam a série “Orgânica”, na qual o artista volta à sua infância no interior de Venâncio Aires, quando colecionava seixos (pequenos fragmentos de rochas) retirados do Rio Taquari.
_ Dominar o basalto exigiu 20 anos da minha vida. Foi uma longa luta travada enquanto eu trabalhava com madeira, mármore, bronze e metal, todos estes materiais mais fáceis de esculpir. Mas eu tinha essa obsessão pelo fato de estarmos no local com o maior derramamento de basalto do planeta, e também por ser um material muito mais duradouro. Tu olhas uma escultura egípcia feita há milhares de anos e parece uma obra contemporânea _ comenta o artista, que irá completar 85 anos em novembro.
Ao visitar a exposição, que totaliza 60 esculturas, é possível acessar, através de um QR Code, o catálogo para consultar as dimensões e o valor de cada peça. A mostra pode ser conferida de segunda a sexta, das 9h às 12h e das 13h30min às 19h, e aos sábados, das 9h às 12h. A Galeria Arte Quadros fica na Rua Feijó Junior, 975, em São Pelegrino.
PROGRAME-SE
O quê: abertura da exposição "Mulher Flor", de Bez Batti
Quando: nesta quinta-feira (16), às 18h
Onde: Galeria Arte Quadros, em Caxias do Sul (Rua Feijó Junior, 975, em São Pelegrino)
Quanto: visitação gratuita