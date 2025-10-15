Galeria Arte Quadros, em Caxias, inaugura exposição "Mulher Flor", de Bez Batti, nesta quinta-feira

Detalhe das peças que formam a coleção "Mulher Flor", de Bez Batti Neimar De Cesero / Agencia RBS

A Galeria Arte Quadros inaugura nesta quinta-feira, às 18h, a exposição “Mulher Flor”, do escultor João Bez Batti, 84. A coletânea de peças esculpidas em basalto celebra a trajetória do artista radicado em Bento Gonçalves, conhecido por dominar como poucos a pedra basalto. A mostra conta com ambientação assinada pela arquiteta florense Simone Malacarne.

Em “Mulher Flor”, Bez Batti apresenta cinco bustos e rostos femininos que emergem da pedra como se fossem flores brotando da terra. Tendo como principal inspiração a sua companheira de vida, Maria Shirley, 82, as peças evocam a força ancestral, a fertilidade e a beleza da mulher como presença viva e orgânica.

Escultor irá completar 85 anos em novembro e não pensa em parar de produzir. Atualmente, conta com a ajuda do filho, Diego, que desbasta as pedras a partir das maquetes e desenhos do pai Neimar De Cesero / Agencia RBS

- Eu digo que o destino foi muito generoso comigo. Eu acredito no destino, que colocou no meu caminho uma mulher extraordinária para organizar minha vida, e que me ajudou para que eu pudesse me dedicar apenas a essa profissão em que trabalhar de sol a sol ainda é pouco _ destaca o artista, que produziu as esculturas com a colaboração do filho, Diego, 48, responsável por desbastar as pedras a partir dos desenhos e das maquetes produzidas pelo pai.

Além da série principal, a mostra revisita períodos anteriores da trajetória de Bez Batti, como a coleção “Dialogando com Picasso”, inspirada nas mulheres criadas pelas mãos do pintor espanhol; bólidos, torsos e touros nos quais explora variações de cores oferecidas pelo basalto, como o preto, o vermelho e o sanguíneo; além de um apanhado de suas criações mais recentes, que formam a série “Orgânica”, na qual o artista volta à sua infância no interior de Venâncio Aires, quando colecionava seixos (pequenos fragmentos de rochas) retirados do Rio Taquari.

Mostra também reúne obras produzidas em outros períodos da trajetória de Bez Batti, explorando a variedade de cores oferecidas pelo basalto, como o preto Neimar De Cesero / Agencia RBS

_ Dominar o basalto exigiu 20 anos da minha vida. Foi uma longa luta travada enquanto eu trabalhava com madeira, mármore, bronze e metal, todos estes materiais mais fáceis de esculpir. Mas eu tinha essa obsessão pelo fato de estarmos no local com o maior derramamento de basalto do planeta, e também por ser um material muito mais duradouro. Tu olhas uma escultura egípcia feita há milhares de anos e parece uma obra contemporânea _ comenta o artista, que irá completar 85 anos em novembro.

Ao visitar a exposição, que totaliza 60 esculturas, é possível acessar, através de um QR Code, o catálogo para consultar as dimensões e o valor de cada peça. A mostra pode ser conferida de segunda a sexta, das 9h às 12h e das 13h30min às 19h, e aos sábados, das 9h às 12h. A Galeria Arte Quadros fica na Rua Feijó Junior, 975, em São Pelegrino.

PROGRAME-SE

O quê: abertura da exposição "Mulher Flor", de Bez Batti

Quando: nesta quinta-feira (16), às 18h

Onde: Galeria Arte Quadros, em Caxias do Sul (Rua Feijó Junior, 975, em São Pelegrino)

Quanto: visitação gratuita