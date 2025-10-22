Fundação Marcopolo inaugura a Biblioteca Parque neste sábado, em Caxias do Sul

Biblioteca Parque vai muito além do espaço dedicado às obras literárias, embora os livros estejam à espera de novos leitores em salas amplas e confortáveis Neimar De Cesero / Agencia RBS

Pouco mais de nove meses após o início das obras, no bairro Lourdes, a Fundação Marcopolo irá inaugurar neste sábado a Biblioteca Parque, em Caxias do Sul. Embora o espaço já receba atividades regulares, especialmente do dia a dia da Escola Marcopolo de Criatividade (EMC), o dia de atividades abertas à comunidade irá formalizar um passo importante na construção do "Futuro Que Queremos", projeto que abarca uma série de iniciativas junto a lideranças caxienses - inspirado nas transformações sociais alcançadas por Medellín, na Colômbia.

Com 3,6 mil metros de área construída em uma área total de 7 mil metros, na Rua Pinheiro Machado, a estrutura vai muito além de uma biblioteca propriamente dita, embora os livros tenham protagonismo e estejam espalhados à espera de novos leitores. O espaço conta com quadra poliesportiva, ludoteca e salas para aulas de dança, desenho, artes, judô e música, além de laboratórios de química e biologia e uma discoteca que abriga um acervo de 30 mil LPs e CDs (doado à Fundação pelo colecionador caxiense Ruben Festugato, morto em 2020). A área externa, em frente à entrada do prédio, com uma bonita vista para a cidade, também será aproveitada para atividades culturais e de lazer.

- A ideia é oferecer um espaço de convivência para a cidade inteira, através de programas específicos e de uma programação cultural e de lazer. Não acho que está pronto, mas, sim, que está vivo. Nós aprendemos, como o exemplo de Medellín, que a jornada é o que vale. Queremos que este espaço provoque outras instituições, o próprio governo, a se dar conta que, se a gente quer ser uma cidade inovadora, é preciso gerar oportunidades às pessoas e ser uma cidade de gente que lê. Existem recursos, há gente querendo, só precisa tornar a ideia um fato. E acho que essa biblioteca é um exemplo de concretude de uma ideia - destaca o gerente da Fundação Marcopolo, Luciano Balen.

Com o objetivo de oferecer uma programação diversificada e aberta ao público em geral em diversos momentos, no dia a dia a estrutura irá beneficiar os estudantes da EMC, que desde a saída da sede anterior, em Ana Rech, dobrou a quantidade de matrículas. Atualmente são atendidos cerca de 400 jovens de 12 a 29 anos (cerca de 70% são filhos de colaboradores da Marcopolo), além de idosos. Projetos parceiros também já usufruem do espaço, como os jovens do Tratado de Paz e participantes do projeto Passaporte Turístico: Cidade da Gente, da prefeitura.

- A principal mudança que a gente já tem é dar uma maior autonomia para a juventude chegar até aqui. É um espaço central, onde a gente conseguiu ampliar o atendimento, dobrando nossa capacidade de receber estudantes e com a meta de ampliar ainda mais, talvez voltando a dobrar. Está tudo muito bonito e muito claro, tem muito vidro e muita transparência, o que permite aos alunos enxergarem uns aos outros, querendo ocupar a sala ou o laboratório que ele vê através do vidro _ comenta Daiane Luza, especialista de Cultura e Educação da Fundação Marcopolo, acrescentando que novas inscrições devem abrir já no início de 2026.

PROGRAMAÇÃO DA INAUGURAÇÃO

9h às 17h: Feira de Artes e Ideias

9h às 17h: Ônibus Exposição "O Futuro que Queremos"

9h às 17h: Festival de Esportes

10h: DJ Hood

10h: Apresentação do CTG Marco da Tradição Chula vs Break

11h: Protocolo de Inauguração

11h30min: Apresentação da Badulaque Orquestra Popular - EMC

14h: Desenhação _ Thiago Quadros

14h: Criando e Contando - Gio e Doug

15h: Concerto da Banda Marcial Cristóvão de Mendoza

16h: Espetáculo "As Aventuras do Fusca a Vela" _ Ueba Produtos Notáveis

Simpósio "O Futuro Que Queremos" terá segunda edição

Na próxima semana, nos dias 28 (terça-feira) e 29 (quarta), a Biblioteca Parque sedia a segunda etapa do Simpósio "O Futuro Que Queremos", promovido pela Fundação Marcopolo, que desta vez terá o tema "Escolhas de Futuros Coletivos". O evento contará com três espaços temáticos - as Arenas Next, Conexão e Futuro - onde irão ocorrer atividades culturais, formativas e de diálogo com profissionais, artistas e articuladores sociais.

Entre os convidados estão o cientista político Jean-Edouard Tromme e o antropólogo Santiago Uribe, referências na transformação urbana de Medellín, além do jornalista e escritor Pedro Doria, idealizador do canal Meio e conhecido por conectar tendências globais a ações práticas. Também participam o escritor Ricardo Cavallini, especialista em tecnologia e negócios, e Milena Megre, conselheira da juventude de Belo Horizonte e integrante da presidência brasileira do BRICS, com atuação na COP30.

A programação inclui ainda Feira de Artes, foodtrucks e o Ônibus-Exposição "O Futuro Que Queremos". A participação é gratuita, mediante inscrição prévia pelo Sympla.