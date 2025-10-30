Festival de Cinema Italiano terá a exibição gratuita de 20 filmes em 10 dias, a partir desta quinta-feira, em Caxias

Cena do drama “Hey Joe”, que será exibido hoje, às 19h30min Copyright Vision Distribution / Divulgação

Pelo quarto ano consecutivo, Caxias do Sul entra na rota do Festival do Cinema Italiano, que em 2025 celebra sua 20ª edição, alinhada com o sesquicentenário da imigração italiano no Rio Grande do Sul. Com sessões gratuitas, a programação se concentra na Sala Ulysses Geremia (Centro de Cultura Ordovás), até o próximo dia 9.

Com 20 filmes em 10 dias, a curadoria é assinada por Erica Bernardini e Nico Rossini, sob o tema "Il Cinema che Racconta, I Maestri che Ispirano" ("Cinema que Conta Histórias, Mestres que Inspiram", em tradução livre). A dupla propõe um diálogo entre passado e presente, mostrando como diretores contemporâneos bebem da fonte daqueles que ajudaram a construir uma tradição narrativa e estética de referência no cinema mundial.

Para o curador da Sala Ulysses Geremia, Gilmar Marcilio, o festival já está consolidado em Caxias do Sul, onde conta com um público fiel que aguarda por este momento do ano para reverenciar e se colocar em dia quanto ao que está sendo produzido no país europeu:

- O festival sempre contou com uma resposta de público muito boa, e a gente espera o mesmo para esta edição emblemática, por conta dos 150 anos da imigração italiana. O cinema italiano foi um dos precursores da comédia, dando mais leveza após o auge da estética neorrealista, e nós vamos ter muitos filmes deste gênero, além de drama, suspense, romance, sempre com muita qualidade. É muito louvável oportunizar esta programação às pessoas, com sessões gratuitas.

cena do filme "A Ilusão" (L'abbaglio), inédito que será exibido nesta sexta-feira, 31 Copyright Vision Distribution / Divulgação

Nesta quinta-feira, dois filmes marcam o pontapé inicial da mostra, que trará diariamente uma retrospectiva e uma obra inédita. Às 17h, será exibido Delitto D'amore (Crimes de Amor), de 1974. Com direção de Luigi Comencini, o filme traz uma história de amor com forte crítica social sobre desigualdade e as duras condições de trabalho no Norte industrializado da Itália. Às 19h30min, o drama Hey Joe (2024) acompanha um veterano norte-americano que retorna a Nápoles para conhecer o filho, criado na criminalidade. A direção é de Claudio Giovannesi.

O festival é realizado pela Câmara de Comércio Italiana de São Paulo (ITALCAM), em parceria com a Embaixada da Itália, Consulados e Institutos Italianos de Cultura.

A programação completa está no Instagram da Sala Ulysses Geremia.

PROGRAMAÇÃO ATÉ DOMINGO*

Quinta-feira (30), às 17h. Delitto D'amore (Crimes de Amor), 1974. Direção: Luigi Comencini

Quinta-feira (30), às 19h30min. Hey Joe, 2024. Direção: Claudio Giovannesi

Sexta-feira (31), às 17h. Enrico IV (Henrique IV), 1984. Direção: Marco Bellocchio

Sexta-feira (31), às 19h30min. L'abbaglio (A Ilusão), 2025. Direção: Roberto Andò

Sábado (1º), às 17h. I Ragazzi di via Panisperna (Os Rapazes de Via Panisperna), 1988. Direção: Gianni Amelio

Sábado (1º), às 19h30min. Le Assaggiatrici (As Provadoras de Hitler), 2025. Direção: Silvio Soldini

Domingo, às 17h. La Cena (O Jantar), 1998. Direção: Ettore Scola

Domingo, às 19h30min. Le Città di Pianura (A Última Rodada), 2025. Direção: Francesco Sossai