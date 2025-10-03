Cultura e Lazer

Batalhas épicas em Cima da Serra
Notícia

Festa das Cavalhadas de Cazuza Ferreira une gerações em torno de um legado de 140 anos

Manifestação cultural irá voltar a ocorrer neste sábado, após seis anos. Além de programação gratuita, há almoço, jantar show e baile para curtir o dia no interior de São Francisco de Paula

Andrei Andrade

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS