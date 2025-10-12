Cultura e Lazer

41ª edição
Notícia

Feira do Livro de Caxias do Sul chega ao fim somando mais de 32 mil livros vendidos e público superior a 130 mil visitantes

Evento  na Praça Dante Alighieri teve seu último ato na noite deste domingo, após 17 dias dedicados à literatura e à formação de novos leitores

Andrei Andrade

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS