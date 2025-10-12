Feira do Livro de Caxias do Sul chega ao fim somando mais de 32 mil livros vendidos e público superior a 130 mil visitantes

Feira se encerrou contabilizando mais de 32 mil exemplares vendidos nas 18 bancas espalhadas pela Praça Dante Ulisses Castro / Agencia RBS

Chegou ao fim neste domingo a 41ª Feira do Livro de Caxias do Sul. Ao longo dos 17 dias de evento, a organização estima que 134 mil pessoas tenham passado pela Praça Dante Alighieri, que durante o período recebeu mais de 300 atividades ligadas à literatura, além de shows musicais e espetáculos teatrais. De acordo com a Associação dos Livreiros de Caxias do Sul, a Alca, 32.276 mil livros foram comercializados pelas 18 bancas participantes nos setores geral e infantil.

A presidente da Alca, Maria Helena Lacava, considera que cada edição da Feira tem sua importância como um passo a mais para a melhoria do evento, e que 2025 entregou o esperado neste sentido:

Claus e Vanessa animaram o público no entardecer Ulisses Castro / Agencia RBS

- Ao final de cada Feira a gente tem de exaltar a resiliência de todos os livros e reiterar nossa esperança de que no próximo ano possamos estar todos aqui novamente e que cada vez tenhamos mais livrarias podendo participar. Das 41 edições da Feira eu participei de 40 e todas elas contribuíram de alguma maneira para que mais gente tivesse seu primeiro contato com a literatura, para que novos escritores fizessem suas sessões de autógrafos e, principalmente, para que mais crianças se encantassem pelos livros.

A livreira ressaltou também a sorte do período ter coincidido com pelo menos três lançamentos literários internacionais de grande repercussão, o que ajudou a impulsionar as vendas.

_ “O Segredo Final”, de Dan Brown, “Círculo dos Dias”, de Ken Follet, e “Se o Destino Nos Trouxer de Volta”, de Maria Dueñas, foram livros que tivemos a sorte de terem sido lançados nestes últimos meses e todos foram muito procurados. Há anos em que a gente dá o azar de novidades de maior impacto saírem logo após a Feira, mas não foi o caso neste ano - comemora.

Cerimônia de encerramento da 41ª Feira do Livro Ulisses Castro / Agencia RBS

Apesar do tempo instável, o último dia contou com boa presença de público, especialmente durante o show da dupla Claus e Vanessa, encarregada do último show do evento. O casal de cantores entregou uma apresentação animada e repleta de momentos de interação com a plateia, alternando no repertório sucesso autorais como “Amor Se Você For Embora” e “Teu Cheiro” a releituras que atenderam a pedidos do público, que pediu desde Raul Seixas (contemplado com “Cowboy Fora da Lei”) a Cidadão Quem (“Dia Especial”).

Ao final do dia, o encerramento foi oficializado em cerimônia que reuniu autoridades e os autores homenageados da 41ª edição, o Amigo do Livro, Ernani Carraro, e o patrono, Pedro Guerra. Antes o ato, o patrono conversou com a reportagem sobre a experiência que chegou ao final neste domingo, e valorizou em especial os momentos de troca que teve com os leitores:

Pedro Guerra, patrono da 41ª Feira do Livro de Caxias do Sul Ulisses Castro / Agencia RBS