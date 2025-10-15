Escolha da nova corte do FestiQueijo, em Carlos Barbosa, ocorre neste sábado

O FestiQueijo iniciou os preparativos para a próxima edição. Neste sábado (18), às 20h, ocorre a escolha da nova corte 2026/2027 no Centro Cultural Mãe de Deus, em Carlos Barbosa. A solenidade reunirá as 12 candidatas que concorrem aos títulos de Senhorita FestiQueijo e Dama de Companhia. O evento será fechado ao público geral, sendo reservado para convidados e familiares das candidatas.
A edição deste ano terá uma ambientação especial, em homenagem aos 150 anos da imigração italiana no Rio Grande do Sul. Toda a decoração do Centro Cultural Mãe de Deus, bem como os trajes das candidatas, foram pensados para valorizar a herança histórica e cultural presente na identidade local.
Conheça as candidatas à Senhorita FestiQueijo e Dama de Companhia
- Arieli Pereira Lazzarotto – 23 anos, natural de Carlos Barbosa, Tecnóloga em Design de Interiores.
- Bruna Ceratto – 19 anos, natural de Carlos Barbosa, cursando Estética e Cosmética.
- Daiane Sonaglio – 20 anos, natural de Carlos Barbosa, cursando Estética e Cosmética.
- Daniela Taufer – 26 anos, natural de Carlos Barbosa, Tecnóloga em Estética e Cosmética.
- Débora Luiza Franke Braz – 23 anos, natural de Carlos Barbosa, formada em Arquitetura e Urbanismo.
- Gabriela De Mari – 26 anos, natural de Carlos Barbosa, cursando Psicologia.
- Helen Carniel Raimundi – 21 anos, natural de Carlos Barbosa, cursando Processos Gerenciais.
- Isadora Guaragni – 21 anos, natural de Carlos Barbosa, cursando Estética e Cosmética.
- Jaíne Cecchin – 19 anos, natural de Nova Prata, com Ensino Médio completo.
- Lailla Maysa Teixeira – 23 anos, natural de Cascavel, formada em Gestão de Recursos Humanos e cursando Ciências Contábeis.
- Milena Cousseau – 27 anos, natural de Carlos Barbosa, cursando Administração.
- Millena Oppermann – 21 anos, natural de Carlos Barbosa, cursando Estética e Cosmética.