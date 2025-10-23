Cultura e Lazer

Já é tempo de folia
Escolha da corte do Carnaval de rua de Caxias do Sul para 2026 será realizada em novembro

Ingressos antecipados custam R$ 15 e podem ser adquiridos no Bar do Luizinho, na Casa da Cultura e nas sedes das escolas de samba

Camila de Oliveira

