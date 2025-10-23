Escolha da corte do Carnaval de rua de Caxias do Sul para 2026 será realizada em novembro

Os desfiles não serão mais na Rua Plácido de Castro. Porthus Junior / Agencia RBS

A escolha da corte do Carnaval de rua de 2026 de Caxias do Sul será realizada no sábado, dia 1º de novembro, a partir das 20h, no Super Club (Rua Guerino Sanvitto, 1.412, Villagio Iguatemi). E os candidatos seguem em ritmo de preparação.

As atividades incluem ações continuadas de formação sobre a história do Carnaval e visitas às sedes das escolas para imersão no processo de preparação para a festa. Foram feitas também visitas na 41ª Feira do Livro de Caxias do Sul, junto ao Bloco da Velha. Nesta sexta-feira (24), às 19h30min, na Casa da Cultura, a agenda de preparação segue com palestra sobre origens do Carnaval e do samba e da importância de seus simbolismos, conduzida por Elvino Santos, representante do grupo de trabalho do Carnaval 2026.

No dia da escolha, um grupo de jurados, que ainda não foram divulgados, vão avaliar os quesitos samba no pé, beleza, simpatia e entrevistas com candidatas e candidatos. Para animar a noite, o evento contará com atração musical o grupo Samba Show. O ingresso antecipado custa R$ 15 e pode ser adquirido no Bar do Luizinho (Rua Jacob Luchesi, 3.074, Cohab), na Casa da Cultura (Rua Dr. Montaury, 1.333, Centro) e nas sedes das escolas de samba.

A realização é do Instituto SAMbA e do Instituto de Leitura Quindim, juntamente com as escolas de samba e apoio do Sesc e da prefeitura de Caxias do Sul, por meio da Secretaria Municipal da Cultura.

Confira quem são as candidatas

Ana Luiza Dellapussa Soares, 20 anos

:: Agremiação: Acadêmicos Pérola Negra

Para ela, ser rainha do Carnaval de Caxias do Sul é representar o município com autenticidade, força e respeito pela cultura que a formou. Ana Luiza ressalta ainda o orgulho que têm pelas raízes no samba, já que é filha de sambistas e a mãe sempre sonhou em participar de um concurso, mas nunca teve essa oportunidade. Conheceu a Acadêmicos Pérola Negra no Carnaval de 2023 e, desde então, se encantou pela energia, pelo acolhimento e pela força da comunidade.

Uma das lembranças mais especiais é a de seus pais desfilando como mestre-sala e porta-bandeira. Uma das principais emoções que viveu foi chegar na avenida e ver tudo tomando forma: as fantasias prontas para brilhar e cada uma delas carregando as lembranças do barracão.

Cristiane Fidelis Machado da Silva, 33 anos

Agremiação: Escola de Samba, Recreativa e Cultural Verde e Branco

Ser rainha é a realização de um sonho e a oportunidade de vivenciar intensamente a cultura e a beleza do Carnaval. O amor pela Escola de Samba, Recreativa e Cultural Verde e Branco surgiu ainda quando criança. Cristiane frequenta o local desde os seis anos e foi onde usou as primeiras fantasias carnavalescas. Para ela, representar a escola é ser a base da família.

Entre as lembranças do Carnaval estão os momentos em que se fantasiava e via a empolgação de todos. A maior emoção que sentiu foi a primeira vez que entrou na avenida, acompanhada do pai.

Elisiana Martins Xavier, 34 anos

Agremiação: Unidos do É o Tchan

Para Elisiana, ser rainha do Carnaval é representar uma tradição que a família ensinou a respeitar, amar e viver intensamente. A escolha pelo Unidos do É o Tchan é pelo fato de a escola fazer parte de sua história. Foi criada na comunidade, acompanhando desfiles, ensaios e vivenciando de perto a dedicação dos integrante.

As lembranças de quando era criança, vendo as fantasias coloridas, as pessoas dançando e ouvindo o som da bateria, é o que a motiva a querer representar a comunidade como rainha. A maior emoção foi em 2011, quando foi convidada para concorrer pela primeira vez como rainha e ficou na corte como princesa.

Inaiara Ketlyn dos Santos de Sousa, 18 anos

Agremiação: Escola de Samba Acadêmicos Filhos de Jardel

Ser rainha do Carnaval para Inaiara é representar a voz e o brilho de todos que fazem o Carnaval com amor, resistência e paixão. A agremiação que representa é considerada mais do que uma escola, mas um lar de sonhos, de união e de superação. Inaiara destaca que representar a Escola de Samba Acadêmicos Filhos de Jardel é uma honra e uma missão de coração.

As lembranças de infância dela vêm dos desfiles, os quais assistia com os olhos cheios de brilho e o coração acelerado. O som da bateria, as fantasias coloridas e a alegria das pessoas despertaram na candidata o sonho de um dia viver essa magia. A maior emoção foi pisar na avenida e sentir a energia de um povo inteiro vibrando junto.

Janaína Martins, 29 anos

Agremiação: Bloco da Velha

Ser rainha do Carnaval de Caxias é a realização de um sonho de infância para Janaína. A escolha pelo Bloco da Velha vem do fato de ser uma entidade que já faz parte dela. Ou seja, quando viu a oportunidade surgir, não pensou duas vezes em representar e vestir a camisa.

As principais lembranças de infância vêm dos momentos em que a família se organizava para assistir aos desfiles. A maior emoção que sentiu foi quando entrou na avenida pela primeira vez. Lembra dos sorrisos dos familiares durante o momento.

Jéssica Priscila Batista, 34 anos

Agremiação: Associação Cultural Esportivo São Vicente

Ser rainha do Carnaval é levar à avenida o amor pelo samba e o orgulho pela história. Jéssica escolheu representar a Associação Cultural Esportivo São Vicente porque tem orgulho de fazer parte da agremiação que a acolhe e a inspira.

As lembranças de infância vêm dos brilhos das fantasias e do som contagiante da bateria. A maior emoção foi desfilar de mãos dadas com a filha.

Katrine Damasceno Silva, 27 anos

Agremiação: XV de Novembro

Para Katrine, ser rainha do Carnaval é representar a cidade que a acolheu levando a cultura da festa e a realização de um sonho de infância. A XV de Novembro a acolheu no momento em que mais precisava se reencontrar, diz a candidata. Por isso, representa e leva a bandeira da escola com muito carinho.

As lembranças de infância são de quando pegava os sapatos de salto da mãe e fazia fantasias improvisadas. Amanhecia assistindo aos desfiles e sambando, e a tia a levava escondida para ver o Carnaval. Esses eram os momentos que ela mais amava. A maior emoção vem dos momentos em que a família se reunia para sair nos blocos e levar as crianças às matinês.

Confira quem são os candidatos

Carlos Eduardo Marques de Souza, 43 anos

Agremiação: Escola de Samba Recreativa e Cultural Verde e Branco

Ser Rei Momo de Caxias do Sul é representar algo que Carlos Eduardo gosta muito. Ele foi convidado por amigos da Escola de Samba Recreativa e Cultural Verde e Branco, onde se sente muito acolhido.

Apesar de não ter muitas lembranças de quando criança, a maior emoção foi o primeiro Carnaval, depois de adulto. Ele ressalta que é uma festa com muita música e diversão.

Cilso Luís Teixeira, 58 anos

Agremiação: Associação Cultural Esportivo São Vicente

Ser Rei Momo de Caxias do Sul é fazer parte de uma das maiores festas do Brasil e representar a agremiação com o coração. Representar a Associação Cultural Esportivo São Vicente é a oportunidade de voltar aos carnavais.