Escolas de samba de Caxias do Sul apresentam sambas-enredo em evento na próxima segunda-feira

O espírito de carnaval já está chegando em Caxias do Sul. Na próxima segunda-feira (6), as escolas de samba Nação Verde e Branco, Pérola Negra, Unidos do É o Tchan, Filhos de Jardel, XV de Novembro e São Vicente apresentam seus sambas-enredo para a folia do próximo ano.
O evento de lançamento está marcado para as 20h, no Clube do Gaúcho (Rua São José, 2195, bairro Pio X), mas é destinado apenas às escolas de samba (veja mais detalhes dos sambas-enredos abaixo).
Confira os títulos e temas dos sambas-enredo
Escola de samba Nação Verde e Branco
- Tema Enredo: "Majestade Negra - de ilu ayê à corte pampeana".
- Samba-enredo: "Majestade Negra - de ilu ayê à corte pampeana".
- Compositores: Pedro Rosa, Dito Cujo, João Seben, Joel Vianna, Beiço do Cavaco, Mestre Batata, Roberto Costa
- Intérprete: Roberto Costa
Escola de Samba Acadêmicos Pérola Negra
- Tema Enredo: "O Sonho de um menino, se transforma em Aquarela, Salve Presidente Cafú, o brilho eterno de um sambista".
- Samba-enredo: "O Sonho de um menino, se transforma em Aquarela, Salve Presidente Cafú, o brilho eterno de um sambista".
- Compositores: Aryzinho Rodrigues, Wagner Macedo, Marcel da Cohab
- Intérprete: Wagner Macedo
Escola de Samba Unidos do É O Tchan
- Tema Enredo: "Vou sair do seu corpo, para festejar, prazer! Sou a tatuagem que vai te marcar."
- Samba-enredo: "Vou sair do seu corpo, para festejar, prazer! Sou a tatuagem que vai te marcar."
- Compositor: Renan Ludwig
- Intérprete: Igor Sorriso
Escola de Samba Filhos de Jardel
- Tema Enredo: "Tá na mesa Tá na manga Tá na mão, no jogo da avenida meu Jardel é campeão."
- Samba-enredo: "Tá na mesa Tá na manga Tá na mão, no jogo da avenida meu Jardel é campeão."
- Compositor: Maurício César Castro e Leonardo Nunes
- Intérprete: Alexsandro Figueiro Rosa
Escola de Samba Acadêmicos XV de Novembro
- Tema Enredo: "É de aço o compasso da academia, XV de Novembro canta o aço o metal e a metalurgia.”
- Samba-enredo: É de aço o compasso da academia, XV de Novembro canta o aço, metal e a metalurgia.
- Compositor: Leandro Castangna ( Leandrinho LV)
- Intérprete: Leandro Castangna ( Leandrinho LV)
Escola de Samba São Vicente
- Tema Enredo: Do Axé ao Amém.
- Samba-enredo: “A fé se une no samba”
- Compositor: Marcel Sangoi Bastianello
- Intérpete: Ricardo Dilamar Coelho de Camargo
Corte do Carnaval será conhecida em novembro
A corte do Carnaval será escolhida no dia 1º de novembro, na retomada do evento que não ocorria desde 2016. A escolha será às 20h, no Super Club. Lá, serão conhecidas a rainha, as princesas e o Rei Momo do Carnaval. Um grupo de jurados vai avaliar os quesitos samba no pé, beleza, simpatia e entrevista. O grupo Samba Show animará o evento.
O ingresso custará R$ 15 e está à venda nas Escolas de samba, no bar do Luizinho e na Casa da Cultura.
Quem são os candidatos:
Rainha e princesas
- Ana Luiza Dellapussa Soares – Pérola Negra
- Analuz Zahara Rosa Correa - Filhos de Jardel
- Cristiane Fidelis Machado da Silva - Nação Verde e Branco
- Graziele Gallert Gomes - Unidos do é o Tchan
- Janaína Martins - Bloco da Velha
- Jéssica Priscila Batista - São Vicente
- Katrine Damasceno - XV de Novembro
Rei Momo
- Carlos Eduardo Marques de Souza - Nação Verde e Branco
- Cilso Luis Teixeira - São Vicente
Carnaval de Rua está marcado para o dia 28 de fevereiro
Carnaval da Rua é a temática que vai embalar os desfiles que ocorrem no dia 28 de fevereiro de 2026. O local ainda não está definido, mas as escolas de samba solicitaram à prefeitura, ainda em maio, que a Rua Sinimbu volte a ser o palco dos desfiles.
Assim como ocorreu em 2025, o desfile será após a data oficial do carnaval, que será no dia 17 de fevereiro. A escolha foi das próprias escolas de samba para evitar que a programação de blocos de rua e desfiles coincida.