Escolas de samba de Caxias do Sul apresentam sambas-enredo em evento na próxima segunda-feira. Divulgação / Divulgação

O espírito de carnaval já está chegando em Caxias do Sul. Na próxima segunda-feira (6), as escolas de samba Nação Verde e Branco, Pérola Negra, Unidos do É o Tchan, Filhos de Jardel, XV de Novembro e São Vicente apresentam seus sambas-enredo para a folia do próximo ano.

O evento de lançamento está marcado para as 20h, no Clube do Gaúcho (Rua São José, 2195, bairro Pio X), mas é destinado apenas às escolas de samba (veja mais detalhes dos sambas-enredos abaixo).

Confira os títulos e temas dos sambas-enredo

Escola de samba Nação Verde e Branco

Tema Enredo: "Majestade Negra - de ilu ayê à corte pampeana".

Samba-enredo : "Majestade Negra - de ilu ayê à corte pampeana".

: "Majestade Negra - de ilu ayê à corte pampeana". Compositores: Pedro Rosa, Dito Cujo, João Seben, Joel Vianna, Beiço do Cavaco, Mestre Batata, Roberto Costa

Intérprete: Roberto Costa

Escola de Samba Acadêmicos Pérola Negra

Tema Enredo: "O Sonho de um menino, se transforma em Aquarela, Salve Presidente Cafú, o brilho eterno de um sambista".

Samba-enredo : "O Sonho de um menino, se transforma em Aquarela, Salve Presidente Cafú, o brilho eterno de um sambista".

: "O Sonho de um menino, se transforma em Aquarela, Salve Presidente Cafú, o brilho eterno de um sambista". Compositores: Aryzinho Rodrigues, Wagner Macedo, Marcel da Cohab

Intérprete: Wagner Macedo

Escola de Samba Unidos do É O Tchan

Tema Enredo: "Vou sair do seu corpo, para festejar, prazer! Sou a tatuagem que vai te marcar."

Samba-enredo : "Vou sair do seu corpo, para festejar, prazer! Sou a tatuagem que vai te marcar."

: "Vou sair do seu corpo, para festejar, prazer! Sou a tatuagem que vai te marcar." Compositor: Renan Ludwig

Intérprete: Igor Sorriso

Escola de Samba Filhos de Jardel

Tema Enredo: "Tá na mesa Tá na manga Tá na mão, no jogo da avenida meu Jardel é campeão."

Samba-enredo : "Tá na mesa Tá na manga Tá na mão, no jogo da avenida meu Jardel é campeão."

: "Tá na mesa Tá na manga Tá na mão, no jogo da avenida meu Jardel é campeão." Compositor: Maurício César Castro e Leonardo Nunes

Intérprete: Alexsandro Figueiro Rosa

Escola de Samba Acadêmicos XV de Novembro

Tema Enredo: "É de aço o compasso da academia, XV de Novembro canta o aço o metal e a metalurgia.”

Samba-enredo : É de aço o compasso da academia, XV de Novembro canta o aço, metal e a metalurgia.

: É de aço o compasso da academia, XV de Novembro canta o aço, metal e a metalurgia. Compositor: Leandro Castangna ( Leandrinho LV)

Intérprete: Leandro Castangna ( Leandrinho LV)

Escola de Samba São Vicente

Tema Enredo: Do Axé ao Amém.

Samba-enredo : “A fé se une no samba”

: “A fé se une no samba” Compositor: Marcel Sangoi Bastianello

Intérpete: Ricardo Dilamar Coelho de Camargo

Corte do Carnaval será conhecida em novembro

A corte do Carnaval será escolhida no dia 1º de novembro, na retomada do evento que não ocorria desde 2016. A escolha será às 20h, no Super Club. Lá, serão conhecidas a rainha, as princesas e o Rei Momo do Carnaval. Um grupo de jurados vai avaliar os quesitos samba no pé, beleza, simpatia e entrevista. O grupo Samba Show animará o evento.

O ingresso custará R$ 15 e está à venda nas Escolas de samba, no bar do Luizinho e na Casa da Cultura.

Quem são os candidatos:

Rainha e princesas

Ana Luiza Dellapussa Soares – Pérola Negra

Analuz Zahara Rosa Correa - Filhos de Jardel

Cristiane Fidelis Machado da Silva - Nação Verde e Branco

Graziele Gallert Gomes - Unidos do é o Tchan

Janaína Martins - Bloco da Velha

Jéssica Priscila Batista - São Vicente

Katrine Damasceno - XV de Novembro

Rei Momo

Carlos Eduardo Marques de Souza - Nação Verde e Branco

Cilso Luis Teixeira - São Vicente

Carnaval de Rua está marcado para o dia 28 de fevereiro

Carnaval da Rua é a temática que vai embalar os desfiles que ocorrem no dia 28 de fevereiro de 2026. O local ainda não está definido, mas as escolas de samba solicitaram à prefeitura, ainda em maio, que a Rua Sinimbu volte a ser o palco dos desfiles.