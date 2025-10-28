Encontro em comemoração aos 14 anos do Clube do Livro de Canela contará com a presença de Fernanda Verissimo

Fernanda Verissimo é filha de Luis Fernando Verissimo e neta de Erico Verissimo. Andréa Graiz / Agencia RBS

Nesta quarta-feira (29), terá encontro especial aos 14 anos de atuação do Clube do Livro de Canela, com a participação da Fernanda Verissimo, filha do Luis Fernando Verissimo e neta de Erico Verissimo. Ela estará presente no debate sobre a clássica personagem A velhinha de Taubaté.

O encontro será no Araçá Bistrô (rua Visconde de Mauá, 443, Centro), às 19h30min, mediante agendamento no valor de R$30 através do contato (54) 99192-6187 ou no e-mail: fernando.gomes.rs@gmail.com. O formato é híbrido, e tem o mesmo valor para quem participar on-line via Google Meet. O link será enviado 1h antes.

O Clube vai celebrar também a certificação federal como Ponto de Cultura e a condição de finalista como Parceiro da Escrita, em votação interna da AGES (Associação Gaúcha de Escritores), cuja premiação será em 11 de novembro em Porto Alegre.