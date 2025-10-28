Cultura e Lazer

Encontro em comemoração aos 14 anos do Clube do Livro de Canela contará com a presença de Fernanda Verissimo

Evento será nesta quarta-feira (29), a partir das 19h30min, no Araçá Bistrô. A participação é mediante agendamento no valor R$30 pelo contato (54) 99192-6187

