Encontro de Goldens, com temática de Halloween, ocorre neste domingo, em Caxias do Sul

Shopping Villagio, em Caxias do Sul, promove mais uma edição do encontro de Goldens , neste domingo (26), a partir das 15h, no Villagio Pet. A edição será temática de Halloween.

Para participar do desfile é necessário realizar inscrição no local, até as 15h30min, mediante doação de um quilo de ração ou R$ 10. O valor e os alimentos arrecadados serão revertidos para a ONG Engenharia Solidária. O início do desfile está marcado para as 16h. Haverá DJ com música ambiente.