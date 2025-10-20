Encontro de Goldens, com temática de Halloween, ocorre neste domingo, em Caxias do Sul

Shopping Villagio, em Caxias do Sul, promove mais uma edição do encontro de Goldens, neste domingo (26), a partir das 15h, no Villagio Pet. A edição será temática de Halloween.
Para participar do desfile é necessário realizar inscrição no local, até as 15h30min, mediante doação de um quilo de ração ou R$ 10. O valor e os alimentos arrecadados serão revertidos para a ONG Engenharia Solidária. O início do desfile está marcado para as 16h. Haverá DJ com música ambiente.
A banca de júri será formada por representantes de marcas parceiras, avaliando criatividade e originalidade das fantasias. A organização é realizada por Golden Retrievers Serra Gaúcha.