Em ritmo de oktoberfest, bar de Caxias do Sul comemora um ano 

Comemorando um ano, o Beco do Dude realizará, neste sábado (25), a partir das 14h, o Oktoberfest com Distorção, reunindo café, cerveja artesanal e música. A entrada é gratuita.

Para entrar no clima da tradicional celebração, haverá várias cervejas alemãs produzidas pela Dude Brewing, todas feitas dentro do Beco. Para acompanhar, o Dog Von Dude será o prato típico, um cachorro-quente com alma alemã e o tempero da casa. Para quem quer ir beber um café, a Dude Coffee tem cafés especiais e estará servindo cookie e pão de queijo.

A programação musical se inicia às 14h com a banda Goela Seca, no ritmo de bandinha alemã. Logo depois, às 17h, é a vez da Jack Band e para encerrar a noite, às 19h, o show vai ser da Lado B. O evento também contará com espaço kids.

