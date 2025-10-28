Cultura e Lazer

Dança contemporânea
Notícia

Em novo formato, espetáculo “Pineal” transforma luto, fé e ciência em ritual cênico, nesta quarta-feira, em Caxias

Montagem da Cia. Matheus Brusa será apresentado no Teatro Pedro Parenti, às 20h. A entrada é gratuita

Andrei Andrade

