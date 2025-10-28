Em novo formato, espetáculo “Pineal” transforma luto, fé e ciência em ritual cênico, nesta quarta-feira, em Caxias

Espetáculo tem inspiração na glândula pineal, que age na regulação do sono, mas também tem significados místicos Ballet em Foco / Divulgação

Após quase duas décadas da pesquisa original, o coreógrafo e diretor caxiense Matheus Brusa apresenta nesta quarta-feira, às 20h, no Teatro Municipal Pedro Parenti, uma versão revisitada de Pineal, montagem que propõe uma imersão sensorial entre corpo, som e espiritualidade. O espetáculo é interpretado por três bailarinas, Milena Baldissarelli, Luiza Miranda e Júlia Grassi, e conta com trilha sonora ao vivo executada por Brusa, Marcelo Poleze e Lázaro Nascimento, unindo batida eletrônica a instrumentos orgânicos. A entrada é gratuita.

Inspirado na glândula pineal, conhecida tanto por regular o sono quanto por seu simbolismo místico como “terceiro olho”, o trabalho propõe um diálogo entre ciência e transcendência.

- Acredito que todo o mistério e misticismo que envolvem essa glândula dialogam totalmente com o que o espetáculo tem como estrutura, como mensagem e como conjunto de signos e significados - explica Brusa.

Detalhe da montagem Ballet em Foco / Divulgação

Contribuindo para criar essa atmosfera metafísica, a trilha sonora, criada coletivamente, acrescenta efeitos percussivos que dialogam com a cultura afro-brasileira e com os povos originários.

- Pineal fala muito de ciclos, de crenças, de fé e de energia. É sobre criaturas que crescem, se desenvolvem, amadurecem e têm a finalização do seu ciclo, se degeneram para se recompor e renascer, tanto na vida quanto a cada dia, a cada fase, a cada ciclo - descreve o diretor.

O processo de montagem se deu durante um período de luto pela morte, em fevereiro do ano passado, da professora Margô Dalla Rosa Brusa, pioneira da dança clássica em Caxias do Sul e mãe de Matheus e da produtora Katherine Brusa. Motivo este que irá tornar a apresentação desta quarta-feira ainda mais especial: