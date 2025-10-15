Cultura e Lazer

Editora Pozenato lança livro sobre o terapeuta Kunio Inamoto, escrito por José Clemente Pozenato em parceria com sua esposa Kenia Pozenato

Durante o evento de lançamento, Kunio e Kenia vão palestrar, apresentando a obra, seguida de sessão de autógrafos

Pioneiro

