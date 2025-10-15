Editora Pozenato lança livro sobre o terapeuta Kunio Inamoto, escrito por José Clemente Pozenato em parceria com sua esposa Kenia Pozenato

Obra que retrata a vida e a carreira do engenheiro terapeuta Kunio Inamoto será lançada nesta sexta-feira. Kunio Inamoto / Arquivo Pessoal

Escrito a seis mãos pelo escritor José Clemente Pozenato (falecido no final de 2024), pela professora Kenia Pozenato (esposa de José Clemente), e por Kunio Inamoto, o livro O Homem, o Universo e a Saúde será lançado nesta sexta-feira (17), às 18h45min, no auditório do W Tower, em Caxias do Sul.

Com seis capítulos, a obra narra a trajetória de Kunio Inamoto — conhecido como “Criador de Pontes” —, desde sua vinda do Japão para o Brasil até sua mudança de carreira, de engenheiro civil a terapeuta, abordando temas como a atração pelo universo da cura, experiências pelo mundo e relatos clínicos. O livro também traz um epílogo e dicas de hábitos para a saúde.

Durante o evento de lançamento, Kunio e Kenia farão uma palestra seguida de sessão de autógrafos. A apresentação do livro ficou a cargo de José Clemente Pozenato.

Agende-se