Duo caxiense Soul Memory lança seu quarto single, "Além", em áudio e vídeo

Formado por Le Daros e Duda Goldani, projeto mistura pop-rock, eletrônico e world music 

Andrei Andrade

