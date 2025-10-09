Duo caxiense Soul Memory lança seu quarto single, "Além", em áudio e vídeo

Formado pelos músicos caxienses Le Daros e Duda Goldani, o duo Soul Memory lançou no início deste mês seu quarto single, Além, nas plataformas de streaming de música. A canção, composta por Daros, traz uma sonoridade rockeira e aborda temas como a busca pela verdade interior e a paz de espírito, em contraponto à distração constante da vida moderna.
Com arranjos que mesclam bateria, baixo, teclados e várias camadas de guitarras, o single também conta com a participação da cantora Janice Comper, nos backing vocals. O videoclipe de Além, já disponível no YouTube, utiliza imagens reaproveitadas de produções anteriores e cenas simbólicas do mundo para criar um mosaico poético da condição humana.
Criado em 2024, o Soul Memory aposta em um estilo que mistura pop-rock, eletrônico e world music, com letras inspiradas em experiências pessoais e reflexões sobre o amor e as relações humanas, sempre com um viés lírico e introspectivo. Para acompanhar as novidades do duo, o perfil no Instagram é @soulmemoryduo.