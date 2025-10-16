Do desprezo à simpatia: Odete Roitman mudou ou foi o Brasil que tomou um novo rumo?

Odete Roitman, de 1988, interpretada por Beatriz Segall, e em 2025, por Débora Bloch. Colagem de fotos de Globo / Divulgacao

A pergunta que embalou o Brasil em 1988 “Quem matou Odete Roitman?” voltou a ecoar nas últimas semanas com a reta final da nova versão de Vale Tudo. O último capítulo será exibido nesta sexta-feira (18) na RBS TV. A temporada dividiu o público e reacendeu debates sobre ética, comportamento e força das vilãs na teledramaturgia brasileira.

Para o jornalista, pesquisador da cultura pop, mestre em Letras e Cultura Regional e cronista do Pioneiro, Nivaldo Pereira, a diferença entre as duas versões é o retrato do país em momentos distintos.

— A primeira Vale Tudo refletia um Brasil que estava se passando a limpo, no pós-ditadura, em plena Constituição. A primeira eleição para presidente, depois de décadas, então, tinha um momento político muito forte. Já o remake mostra um país que parece ter naturalizado a falta de ética — observa Nivaldo.

A novela original, escrita por Gilberto Braga, Leonor Bassères e Aguinaldo Silva, foi ao ar em 1988 e marcou época ao confrontar o espectador com dilemas morais. Raquel (Regina Duarte), a mulher honesta que lutava para vencer pelo trabalho, e sua filha Maria de Fátima (Glória Pires), disposta a tudo para subir na vida, se tornaram arquétipos nacionais. No centro da trama, a poderosa e arrogante Odete Roitman (Beatriz Segall) virou símbolo da elite sem escrúpulos e, com a morte, paralisou o país. Já a nova versão, escrita por Manuela Dias, ressignifica personagens e suas temáticas.

— Agora, a Odete (Débora Bloch) não é mais apenas a vilã que despreza o Brasil. Ela vem com nuances feministas, questiona o machismo, fala de poder feminino. Lá atrás, o país inteiro torcia pela morte dela. Hoje, a gente simpatiza com os vilões — comenta Nivaldo.

Para o cronista, essa inversão de papéis reflete uma mudança de valores.

— A nova Odete é sedutora, carismática. E Raquel (Taís Araújo), que antes era a heroína exemplar, virou a chata. A grande morta da trama é ela. A Raquel moralista que já não encontra mais espaço num mundo tão relativizado — avalia.

Leia Mais Quem matou Raquel Acioli?

Além da transformação nas personagens, Nivaldo aponta avanços importantes na atualização da história:

— A Manuela trouxe diversidade racial e de gênero que não existiam na primeira versão. As protagonistas são negras, a Consuelo (Belize Pombal) ganhou um novo contexto, e o debate sobre representatividade aparece com força. Isso é um grande mérito do remake.

Mesmo com as atualizações, o cronista reconhece que o impacto da nova versão é diferente, já que a primeira Vale Tudo foi uma catarse nacional, e a de hoje, ainda que tecnicamente excelente, reflete um tempo em que a indignação perdeu força.

— A gente já não se espanta com a falta de ética, parece que o vale-tudo virou o normal — aponta.

Para Nivaldo, no entanto, o legado da novela continua vivo. Apesar da nova versão não ter tanto impacto como a primeira, que era inédita, continua afirmando que a novela é uma das principais formas de arte desse país.

— Vale Tudo segue sendo um espelho do Brasil. Em 1988, mostrou um país tentando reencontrar sua moral. Em 2025, mostra um país tentando entender onde ela foi parar — conclui.

Quem matou Odete Roitman?

Em 1988, os principais suspeitos eram:

Marco Aurélio (Reginaldo Faria)

Um dos maiores rivais de Odete nos negócios e na vida pessoal. Globo / Divulgação

César Ribeiro (Carlos Alberto Riccelli)

Namorado de Maria de Fátima, outro personagem que Odete também mantinha uma relação de conflito. Globo / Reprodução

Maria de Fátima (Glória Pires)

Uma das maiores rivais de Odete Roitman. Reprodução TV Globo / Divulgação

Celina (Nathália Timberg)

Irmã de Odete. Globo / Reprodução

Heleninha Roitman (Renata Sorrah)

Filha de Odete, tinha uma relação conturbada com a mãe. Globo / Divulgação

Eugênio (Sérgio Mamberti)

O mordomo de Odete Roitman. TV Globo / Divulgação

Mas, houve uma reviravolta na trama. A verdadeira assassina de Odete foi Leila (Cássia Kis), mulher de Marco Aurélio, que matou a vilã sem querer, por achar que a sombra na parede era de Maria de Fátima, a amante dele.

A verdadeira assassina de Odete é Leila (Cássia Kis), mulher de Marco Aurélio. Reprodução TV Globo / Divulgação

Já em 2025, os principais suspeitos continuam os mesmos:

Marco Aurélio (Alexandre Nero)

Alexandre Nero interpreta Marco Aurélio. ANGALICA GOUDINHO / GLOBO / DIVULGAÇÃO

César Ribeiro (Cauã Reymond), com a ajuda do melhor amigo, Olavo (Ricardo Theodoro)

Cauã Reymond interpreta César Ribeiro na nova versão. Fábio Rocha / TV Globo/Divulgação

Maria de Fátima (Bella Campos)

Bella Campos interpreta Maria de Fátima na nova versão. TV Globo / Divulgação

Celina (Malu Galli)

Malu Galli interpreta Celina na nova versão. FÁBIO ROCHA / TV Globo/Divulgação

Heleninha Roitman (Paolla Oliveira)

Paolla Oliveira interpreta Heleninha Roitman na nova versão. Fábio Rocha / TV Globo/Divulgação

Uma pesquisa recente do Datafolha apontou que somente 4% dos entrevistados desejavam a morte da personagem, enquanto 47% a queriam pobre como castigo. Entre as várias teorias criadas, a que mais está em alta nas redes sociais é que a vilã tenha forjado a própria morte e voltado para o Exterior.