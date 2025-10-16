Cultura e Lazer

Como a novela explica o país
Notícia

Do desprezo à simpatia: Odete Roitman mudou ou foi o Brasil que tomou um novo rumo?

Cronista do Pioneiro e pesquisador da cultura pop, Nivaldo Pereira compara o impacto da trama original, de 1988, com o remake que chega ao fim nesta sexta-feira (18), na Globo

Camila de Oliveira

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS