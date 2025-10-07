Desfile das escolas de samba de Caxias do Sul voltará a ser realizado na Rua Sinimbu em 2026

Candidatas à corte do Carnaval 2026 participaram do evento de apresentação dos sambas-enredo das agremiações, na noite desta segunda-feira Porthus Junior / Agencia RBS

Uma antiga reivindicação das escolas de samba de Caxias do Sul foi finalmente atendida. Após 12 anos, a Rua Sinimbu voltará a sediar o desfile das agremiações no Carnaval de 2026, marcado para o dia 28 de fevereiro (sábado). Assim como ocorreu neste ano, a folia será no fim de semana seguinte ao feriadão oficial de Carnaval, que em Caxias será reservado aos blocos.

A confirmação da saída da Plácido de Castro e do retorno à Sinimbu foi dada à reportagem pela coordenadora do Instituto Samba, Jéssica De Carli, e do Instituto de Leitura Quindim, Volnei Canonica, antes do evento que marcou a apresentação dos sambas-enredo das escolas para 2026, na noite desta segunda-feira, no Clube Gaúcho.

- Era um pedido dos representantes das escolas, que compartilhavam a opinião de que a Plácido, embora seja uma rua interessante para fazer o percurso, não estava bem adaptada para receber o público. O retorno à rua mais importante da cidade, onde tudo acontece, é uma conquista também no sentido de pertencimento e de legitimidade para a comunidade - comemora Jéssica.

Produtor cultural Volnei Canonica, diretor do Instituto de Leitura Quindim, fala durante o evento de lançamento dos sambas-enredo das escolas de samba caxienses para 2026 Porthus Junior / Agencia RBS

Para viabilizar o desfile, será utilizada a mesma estrutura que estará montada para o corso alegórico da 35ª Festa da Uva, que estará ocorrendo naquele mesmo período (porém os cortejos serão nas quintas e nos domingos). As escolas irão começar o desfile na esquina da Rua Borges de Medeiros e seguir até a esquina da Dr. Montaury.

A informação foi confirmada também pela secretária-adjunta de Cultura de Caxias do Sul, Cris Nora Calcagnotto, que destacou como a retomada do Carnaval vem se dando ano a ano de maneira gradual, desde a pandemia.

- Nada mais genuíno e simbólico (para o carnaval) do que ocupar o centro da cidade e mostrar que ele é de todos nós, e comporta a diversidade das manifestações artísticas e culturais da nossa cidade. Assim, intercalado com os desfiles da Festa da Uva, a gente aproveita parte da estrutura e ainda potencializa a participação das pessoas, incentivando também os turistas que já estarão na cidade - diz a secretária-adjunta.

Desfile realizado em 2014 foi o último na Rua Sinimbu, que em 2026 voltará a sediar a folia. Na foto, a ala das baianas da escola Filhos de Jardel Porthus Junior / Agencia RBS

Outras novidades para 2026 serão a escolha da corte, que irá ocorrer em novembro deste ano (confira no final da matéria) a retomada da competição para eleger a escola campeã, com a contratação de um júri profissional. Em 2025, apenas os presidentes das escolas participantes elegeram os destaques em diversas categorias, sem escolher uma grande vencedora.

Além de emendas parlamentares da deputada federal Denise Pessoa e do deputado estadual Pepe Vargas, o Carnaval de Rua de 2026 conta com aporte de recursos da Secretaria Municipal de Cultura.

Abaixo, confira o tema escolhido e o título do samba de cada escola, além dos compositores e intérpretes*:

Escola de samba Nação Verde e Branco

Enredo: "Majestade Negra - de ilu ayê à corte pampeana".

Samba-enredo: "Majestade Negra - de ilu ayê à corte pampeana".

Compositores: Pedro Rosa, Dito Cujo, João Seben, Joel Vianna, Beiço do Cavaco, Mestre Batata, Roberto Costa

Intérprete: Roberto Costa

Escola de Samba Acadêmicos Pérola Negra

Tema: "O Sonho de um menino, se transforma em Aquarela, Salve Presidente Cafú, o brilho eterno de um sambista".

Samba-enredo: "O Sonho de um menino, se transforma em Aquarela, Salve Presidente Cafú, o brilho eterno de um sambista".

Compositores: Aryzinho Rodrigues, Wagner Macedo, Marcel da Cohab

Intérprete: Wagner Macedo

Escola de Samba Unidos do É o Tchan

Tema: "Vou sair do seu corpo, para festejar, prazer! Sou a tatuagem que vai te marcar."

Samba-enredo: "Vou sair do seu corpo, para festejar, prazer! Sou a tatuagem que vai te marcar."

Compositor: Renan Ludwig

Intérprete: Igor Sorriso

Escola de Samba Filhos de Jardel

Tema: "Tá na mesa Tá na manga Tá na mão, no jogo da avenida meu Jardel é campeão."

Samba-enredo: "Tá na mesa Tá na manga Tá na mão, no jogo da avenida meu Jardel é campeão."

Compositor: Maurício César Castro e Leonardo Nunes

Intérprete: Alexsandro Figueiro Rosa

Escola de Samba Acadêmicos XV de Novembro

Tema: "É de aço o compasso da academia, XV de Novembro canta o aço o metal e a metalurgia.”

Samba-enredo: É de aço o compasso da academia, XV de Novembro canta o aço, metal e a metalurgia.

Compositor: Leandro Castangna (Leandrinho LV)

Intérpete: Leandro Castangna (Leandrinho LV)

Escola de Samba São Vicente

Tema Enredo: Do Axé ao Amém.

Samba-enredo: “A fé se une no samba”

Compositor: Marcel Sangoi Bastianello

Intérpete: Ricardo Dilamar Coelho de Camargo

*As gravações devem ser disponibilizadas no YouTube da Secretaria Municipal de Cultura e no Spotify do Instituto de Leitura Quindim

CORTE SERÁ CONHECIDA EM NOVEMBRO

Na foto, da E p/ D: as candidatas ao título de Rainha e Princesas são Cristiane Fidelis Machado da Silva (Nação Verde e Branco), Jéssica Priscila Batista (São Vicente), Ana Luiza Dellapussa Soares (Pérola Negra), Katrine Damasceno (XV de Novembro), Graziele Gallert Gomes (Unidos do É o Tchan) e Janaína Martins (Bloco da Velha). Porthus Junior / Agencia RBS

Depois de quase uma década, Caxias do Sul voltará a ter a escolha da Corte do Carnaval. O evento, que não era realizado desde 2016, será realizado no próximo dia 1º, a partir das 20h, no Super Club. Na ocasião, serão conhecidos o Rei Momo, a Rainha e as Princesas do Carnaval 2026.

As candidatas ao título de Rainha e Princesas são Ana Luiza Dellapussa Soares (Pérola Negra), Cristiane Fidelis Machado da Silva (Nação Verde e Branco), Graziele Gallert Gomes (Unidos do É o Tchan), Janaína Martins (Bloco da Velha), Jéssica Priscila Batista (São Vicente) e Katrine Damasceno (XV de Novembro). A jovem que iria representar a Filhos de Jardel retirou a candidatura por questão de saúde.

A Rei Momo irão concorrer Carlos Eduardo Marques de Souza (Nação Verde e Branco) e Cilso Luis Teixeira (São Vicente).

A realização é do Instituto SAMbA e do Instituto de Leitura Quindim, em parceria com as escolas de samba e apoio do SESC e da Secretaria Municipal da Cultura. Os ingressos antecipados já estão à venda nas escolas de samba, no Bar do Luizinho e na bilheteria da Casa da Cultura, a R$ 15. A noite contará com show do grupo Samba Show.