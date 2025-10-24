De Chico César a Nenhum de Nós: veja a programação completa da 12ª edição do festival Aldeia Sesc em Caxias do Sul

Com a temática Territórios & Saberes: Lugares de Memórias, a 12ª edição da Aldeia Sesc Caxias do Sul ocorrerá entre 11 e 16 de novembro, em diversos espaços da cidade.
O tema tem como propósito destacar e reconhecer o solo que nos sustenta, o chão onde se gravam histórias, afetos e aprendizados que afirmam quem somos e de onde viemos.
Um dos destaques da programação é o o cantor e compositor Chico César que se apresenta em Caxias no dia 12, às 20h, no Teatro Murialdo (Rua Flores da Cunha, 1470, Centro). Os ingressos custam a partir de R$ 40 e podem ser adquiridos no site do Sesc. Ainda há bilhetes disponíveis.
Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (54) 3209-8250 ou no WhatsApp (54) 98407-0351.
Confira a programação completa da Aldeia Sesc:
11 de novembro (Terça-feira)
Aldeia na comunidade - Oficina de Artes Visuais “Plaquinhas do Bem” com Andrigo Martins
- Horário: 9h30min às 11h / 14h30min às 16h
- Local: Praça Estação Cidadania - CEU (Rua Abel Postali, 1767)
Aldeia nas escolas - Oficina Vivências “Ritmos Brasileiros”, com Edson Thera
- Período: Manhã / Tarde
- Local: Escolas de Caxias do Sul
Espetáculo Teatral “Ma de que gente que tu é?”, com Cia Garagem de Teatro
- Período: Manhã / Tarde
- Local: Escolas de Caxias do Sul
Conexões - “É hora da história!”, com Biblio Sesc
- Período: Manhã / Tarde
- Local: Biblioteca Sesc Caxias
Espetáculo teatral “Geppetto”, com Fábio Cuelli
- Horário: 14h
- Local: Teatro Sesc Caxias do Sul
Territórios Sonoros com DJ Hood
- Horário: 12h
- Local: Varanda Sesc Caxias do Sul
"A rua é palco!" - Intervenções circenses com Richard Clown
- Horário: 17h
- Local: Paradão Ópera
Abertura oficial da 12ª Aldeia Sesc Caxias do Sul
- Horário: 19h
- Local: Restaurante Sesc Caxias do Sul
12 de novembro (Quarta-feira)
Aldeia na comunidade - Intervenções cênicas pelo comércio de Forqueta, com Miseri Coloni
- Horário: 15h
- Local: Bairro Forqueta
Aldeia nas escolas - Oficina Vivências “Ritmos Brasileiros”, com Edson Thera
- Período: Manhã
- Local: Escolas de Caxias do Sul
Exibição da série documental “O Silêncio das Mulheres”, de DH Projetos
- Período: Manhã / Tarde
- Local: Escolas de Caxias do Sul
Oficina de Rima, com Valquíria MC
- Período: Manhã / Tarde
- Local: Escolas de Caxias do Sul
Territórios Sonoros com Luanda
- Horário: 12h
- Local: Varanda Sesc Caxias do Sul
Conexões - “É hora da história!”, com Biblio Sesc
- Período: Tarde
- Local: Biblioteca Sesc Caxias
Maturidade Ativa Sesc, sob regência de Samuel Sodré
- Horário: 14h
- Local: Jardim de Inverno Sesc Caxias do Sul
"A rua é palco!" - Intervenções circenses com Richard Clown
- Horário: 17h
- Local: Praça Dante Alighieri
Intervenções circenses com Cia Vértice
- Horário: 17h
- Local: Sinaleiras de Caxias do Sul
"Aos vivos", show com Chico César
- Horário: 20h
- Local: Teatro Murialdo (Rua Flores da Cunha, 1740, Centro)
- Ingressos: a partir de R$40 via SAC Sesc ou site do Sesc
13 de novembro (Quinta-feira)
Aldeia na comunidade - Intervenções cênicas pelo comércio de Ana Rech, com Miseri Coloni
- Horário: 15h
- Local: Bairro Forqueta
Aldeia nas escolas - Oficina de Popping, com Fernando Bittencourt
- Período: Manhã / Tarde
- Local: Escolas de Caxias do Sul
Vivências literárias com escritor Rafa De Boni
- Período: Manhã / Tarde
- Local: Escolas de Caxias do Sul
Contação de histórias “Terra Nostra”, com Quiquiprocó Produções
- Período: Manhã
- Local: Escolas de Caxias do Sul
Territórios Sonoros com Bruna Toledo
- Horário: 11h
- Local: Museu Municipal de Caxias do Sul
Territórios Sonoros com Aninha Sistah
- Horário: 12h
- Local: : Varanda Sesc Caxias do Sul
Conexões - Vivência olfativa “Memórias”, com Edson Thera
- Horário: 14h
- Local: Teatro Sesc Caxias do Sul
"A rua é palco!" - Intervenções circenses com Richard Clown
- Horário: 17h
- Local: Praça EPI Imigrante
Intervenções circenses com Cia Vértice
- Horário: 17h
- Local: Sinaleiras de Caxias do Sul
Saberes em movimento - Oficina de dança "Corpo-Arquivo: Trajetórias em Movimento", com Paula Giusto e Assaury Hiroshy
- Horário: 19h às 21h30
- Local: Unidade de Dança – Secretaria Municipal da Cultura (Rua Luiz Antunes, 312, bairro Panazzolo)
- Inscrições via culturacaxias@sesc-rs.com.br.
Pocket Show com Marcello Caminha e bate-papo com diretor do documentário "Vento Sul: Ventos Desgarrados - O Campo em Mim", André Constantin
- Horário: 19h30min
- Local: Teatro Sesc Caxias do Sul
- Ingressos gratuitos via SAC Sesc ou site do Sesc
14 de novembro (Sexta-feira)
Aldeia na comunidade - Intervenções cênicas pelo comércio de Galópolis, com Miseri Coloni
- Horário: 15h
- Local: Bairro Forqueta
Contação de histórias “Terra Nostra”, com Quiquiprocó Produções
- Período: Manhã / Tarde
- Local: Escolas de Caxias do Sul
Oficina de Popping, com Fernando Bittencourt
- Período: Manhã
- Local: Escolas de Caxias do Sul
Oficina de Rima, com Valquíria MC
- Período: Tarde
- Local: Escolas de Caxias do Sul
Apresentação cênica No Flow do Bairro, Fluência Casa Hip Hop
- Período: Tarde
- Local: Escolas de Caxias do Sul
Territórios Sonoros com Rock na Sanfona, clássicos do Rock Gaúcho
- Horário: 12h
- Local: Varanda Sesc Caxias do Sul
Territórios Sonoros com Duo Música Acústica
- Horário: 18h30min
- Local: Arquivo Histórico Municipal João Spadari Adami (Av. Júlio de Castilhos, 318 - Lourdes).
Saberes em movimento - Bate-papo "Saúde Mental no Ambiente de Trabalho"
- Horário: 19h
- Local: Sala de Convivência Sesc
Roda de Conversa “Memórias do Comércio Caxiense” com Pedro Horn Sehbe, CEO Lojas Magnabosco, Idalice Manchini, vice-presidente Fecomércio-RS, Rossano Boff, presidente Sindilojas Caxias e mediação do jornalista Rodrigo Lopes
- Horário: 19h30min
- Local: Arquivo Histórico Municipal João Spadari Adami (Av. Júlio de Castilhos, 318 - Lourdes)
Sereno Canto, com Thiago Ramil e Raul Jung
- Horário: 20h
- Local: Teatro Sesc Caxias do Sul
- Ingressos gratuitos via SAC Sesc ou site do Sesc
15 de novembro (Sábado)
Saberes em movimento - Batizado Capoeira Alunos projeto Criar, com Mestre Alfinete
- Horário: 8h30min
- Local: Ginásio Sesc Caxias do Sul
Abertura da exposição "Minha raiz tem dendê: 40 anos do Grupo de Capoeira Liberdade", com mediação de Franciele Oliveira e Mestre Chocolate
- Horário: 10h
- Local: Jardim de Inverno Sesc Caxias do Sul
Vivência de roda cantada com Carolina Soares
- Horário: 11h
- Local: Teatro Caxias do Sul
2ª Copa Caxias de Capoeira Infantil 2025: Taça Lanceiros Negros
- Horário: a partir das 14h
- Local: SEST SENAT (R. Luís Francescuti, 41 - Pioneiro)
Workshop "Empreendedorismo LGBTQIA+”
- Horário: 15h
- Local: Sala LABmais
Oficina cênica "Teatro do Oprimido: Corpo e Identidade"
- Horário: 16h
- Local: Sala Ginástica Sesc
Oficina de Música “Conhecendo o Xequerê”, com Angela Martins
- Horário: 17h
- Local: Clube Gaúcho (R. São José, 2195 – Centro)
Territórios Sonoros com Duo Avoá
- Horário: 12h
- Local: Varanda Sesc Caxias do Sul
Grupo Intimidade e os clássicos do Samba e da Gafieira. Participação da Corte do Carnaval 2026 de Caxias do Sul
- Horário: 18h
- Local: Clube Gaúcho (R. São José, 2195 – Centro)
Espetáculo cênico Zé Chico
- Horário: 20h
- Local: Teatro Sesc Caxias do Sul
- Ingressos gratuitos via SAC Sesc ou site do Sesc
16 de novembro (Domingo)
*Atividades no Parque Getúlio Vargas (Macaquinhos)
Integração de Câmbio
- Horário: 9h às 12h
- Local: Quadra de areia
Aldeia Pet - Encontro de Pets, ponto de doação de ração, Circuito para brincadeiras
- Horário: 11h
Feira Criativa - Comercialização de produtos locais (artesanatos)
- Horário: 13h às 18h
Ocaylê - Tenda com maquiagens artísticas
- Horário: 13h30min às 18h
Espaço Arte - Ateliê aberto com o artista Andrigo Martins
- Horário: 14h às 17h
Intervenções Artísticas pelo Parque
- Horário: 14h às 17h
Brincando na Aldeia - Brincadeiras diversas para família
- Horário: 14h às 17h
Palco Aldeia
- 14h: Apresentação musical “Oficina de Choro da Serra Gaúcha”
- 15h: Apresentação musical grupo Sinimboo
- 16h30min: Apresentação musical “Baile do Vag”, com Vagnotreta
- 18h: Show de encerramento com a banda Nenhum de Nós