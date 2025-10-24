De Chico César a Nenhum de Nós: veja a programação completa da 12ª edição do festival Aldeia Sesc em Caxias do Sul

Chico César é a principal atração da 12ª edição do festival Aldeia Sesc, que ocorre em novembro, em Caxias do Sul. José de Holanda / Divulgação

Com a temática Territórios & Saberes: Lugares de Memórias, a 12ª edição da Aldeia Sesc Caxias do Sul ocorrerá entre 11 e 16 de novembro, em diversos espaços da cidade.

O tema tem como propósito destacar e reconhecer o solo que nos sustenta, o chão onde se gravam histórias, afetos e aprendizados que afirmam quem somos e de onde viemos.

Um dos destaques da programação é o o cantor e compositor Chico César que se apresenta em Caxias no dia 12, às 20h, no Teatro Murialdo (Rua Flores da Cunha, 1470, Centro). Os ingressos custam a partir de R$ 40 e podem ser adquiridos no site do Sesc. Ainda há bilhetes disponíveis.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (54) 3209-8250 ou no WhatsApp (54) 98407-0351.

Confira a programação completa da Aldeia Sesc:

11 de novembro (Terça-feira)

Aldeia na comunidade - Oficina de Artes Visuais “Plaquinhas do Bem” com Andrigo Martins

Horário: 9h30min às 11h / 14h30min às 16h

9h30min às 11h / 14h30min às 16h Local: Praça Estação Cidadania - CEU (Rua Abel Postali, 1767)

Aldeia nas escolas - Oficina Vivências “Ritmos Brasileiros”, com Edson Thera

Período: Manhã / Tarde

Manhã / Tarde Local: Escolas de Caxias do Sul

Espetáculo Teatral “Ma de que gente que tu é?”, com Cia Garagem de Teatro

Período: Manhã / Tarde

Manhã / Tarde Local: Escolas de Caxias do Sul

Conexões - “É hora da história!”, com Biblio Sesc

Período: Manhã / Tarde

Manhã / Tarde Local: Biblioteca Sesc Caxias

Espetáculo teatral “Geppetto”, com Fábio Cuelli

Horário: 14h

14h Local: Teatro Sesc Caxias do Sul

Territórios Sonoros com DJ Hood

Horário: 12h

12h Local: Varanda Sesc Caxias do Sul

"A rua é palco!" - Intervenções circenses com Richard Clown

Horário: 17h

17h Local: Paradão Ópera

Abertura oficial da 12ª Aldeia Sesc Caxias do Sul

Horário: 19h

19h Local: Restaurante Sesc Caxias do Sul

12 de novembro (Quarta-feira)

Aldeia na comunidade - Intervenções cênicas pelo comércio de Forqueta, com Miseri Coloni

Horário: 15h

15h Local: Bairro Forqueta

Aldeia nas escolas - Oficina Vivências “Ritmos Brasileiros”, com Edson Thera

Período: Manhã

Manhã Local: Escolas de Caxias do Sul

Exibição da série documental “O Silêncio das Mulheres”, de DH Projetos

Período: Manhã / Tarde

Manhã / Tarde Local: Escolas de Caxias do Sul

Oficina de Rima, com Valquíria MC

Período: Manhã / Tarde

Manhã / Tarde Local: Escolas de Caxias do Sul

Territórios Sonoros com Luanda

Horário: 12h

12h Local: Varanda Sesc Caxias do Sul

Conexões - “É hora da história!”, com Biblio Sesc

Período: Tarde

Tarde Local: Biblioteca Sesc Caxias

Maturidade Ativa Sesc, sob regência de Samuel Sodré

Horário: 14h

14h Local: Jardim de Inverno Sesc Caxias do Sul

"A rua é palco!" - Intervenções circenses com Richard Clown

Horário: 17h

17h Local: Praça Dante Alighieri

Intervenções circenses com Cia Vértice

Horário: 17h

17h Local: Sinaleiras de Caxias do Sul

"Aos vivos", show com Chico César

Horário: 20h

20h Local: Teatro Murialdo (Rua Flores da Cunha, 1740, Centro)

Teatro Murialdo (Rua Flores da Cunha, 1740, Centro) Ingressos: a partir de R$40 via SAC Sesc ou site do Sesc

13 de novembro (Quinta-feira)

Aldeia na comunidade - Intervenções cênicas pelo comércio de Ana Rech, com Miseri Coloni

Horário: 15h

15h Local: Bairro Forqueta

Aldeia nas escolas - Oficina de Popping, com Fernando Bittencourt

Período: Manhã / Tarde

Manhã / Tarde Local: Escolas de Caxias do Sul

Vivências literárias com escritor Rafa De Boni

Período: Manhã / Tarde

Manhã / Tarde Local: Escolas de Caxias do Sul

Contação de histórias “Terra Nostra”, com Quiquiprocó Produções

Período: Manhã

Manhã Local: Escolas de Caxias do Sul

Territórios Sonoros com Bruna Toledo

Horário: 11h

11h Local: Museu Municipal de Caxias do Sul

Territórios Sonoros com Aninha Sistah

Horário: 12h

12h Local: : Varanda Sesc Caxias do Sul

Conexões - Vivência olfativa “Memórias”, com Edson Thera

Horário: 14h

14h Local: Teatro Sesc Caxias do Sul

"A rua é palco!" - Intervenções circenses com Richard Clown

Horário: 17h

17h Local: Praça EPI Imigrante

Intervenções circenses com Cia Vértice

Horário: 17h

17h Local: Sinaleiras de Caxias do Sul

Saberes em movimento - Oficina de dança "Corpo-Arquivo: Trajetórias em Movimento", com Paula Giusto e Assaury Hiroshy

Horário: 19h às 21h30

19h às 21h30 Local: Unidade de Dança – Secretaria Municipal da Cultura (Rua Luiz Antunes, 312, bairro Panazzolo)

Unidade de Dança – Secretaria Municipal da Cultura (Rua Luiz Antunes, 312, bairro Panazzolo) Inscrições via culturacaxias@sesc-rs.com.br.

Pocket Show com Marcello Caminha e bate-papo com diretor do documentário "Vento Sul: Ventos Desgarrados - O Campo em Mim", André Constantin

Horário: 19h30min

19h30min Local: Teatro Sesc Caxias do Sul

Teatro Sesc Caxias do Sul Ingressos gratuitos via SAC Sesc ou site do Sesc

14 de novembro (Sexta-feira)

Aldeia na comunidade - Intervenções cênicas pelo comércio de Galópolis, com Miseri Coloni

Horário: 15h

15h Local: Bairro Forqueta

Contação de histórias “Terra Nostra”, com Quiquiprocó Produções

Período: Manhã / Tarde

Manhã / Tarde Local: Escolas de Caxias do Sul

Oficina de Popping, com Fernando Bittencourt

Período: Manhã

Manhã Local: Escolas de Caxias do Sul

Oficina de Rima, com Valquíria MC

Período: Tarde

Tarde Local: Escolas de Caxias do Sul

Apresentação cênica No Flow do Bairro, Fluência Casa Hip Hop

Período: Tarde

Tarde Local: Escolas de Caxias do Sul

Territórios Sonoros com Rock na Sanfona, clássicos do Rock Gaúcho

Horário: 12h

12h Local: Varanda Sesc Caxias do Sul

Territórios Sonoros com Duo Música Acústica

Horário: 18h30min

18h30min Local: Arquivo Histórico Municipal João Spadari Adami (Av. Júlio de Castilhos, 318 - Lourdes).

Saberes em movimento - Bate-papo "Saúde Mental no Ambiente de Trabalho"

Horário: 19h

19h Local: Sala de Convivência Sesc

Roda de Conversa “Memórias do Comércio Caxiense” com Pedro Horn Sehbe, CEO Lojas Magnabosco, Idalice Manchini, vice-presidente Fecomércio-RS, Rossano Boff, presidente Sindilojas Caxias e mediação do jornalista Rodrigo Lopes

Horário: 19h30min

19h30min Local: Arquivo Histórico Municipal João Spadari Adami (Av. Júlio de Castilhos, 318 - Lourdes)

Sereno Canto, com Thiago Ramil e Raul Jung

Horário: 20h

20h Local: Teatro Sesc Caxias do Sul

Teatro Sesc Caxias do Sul Ingressos gratuitos via SAC Sesc ou site do Sesc

15 de novembro (Sábado)

Saberes em movimento - Batizado Capoeira Alunos projeto Criar, com Mestre Alfinete

Horário: 8h30min

8h30min Local: Ginásio Sesc Caxias do Sul

Abertura da exposição "Minha raiz tem dendê: 40 anos do Grupo de Capoeira Liberdade", com mediação de Franciele Oliveira e Mestre Chocolate

Horário: 10h

10h Local: Jardim de Inverno Sesc Caxias do Sul

Vivência de roda cantada com Carolina Soares

Horário: 11h

11h Local: Teatro Caxias do Sul

2ª Copa Caxias de Capoeira Infantil 2025: Taça Lanceiros Negros

Horário: a partir das 14h

a partir das 14h Local: SEST SENAT (R. Luís Francescuti, 41 - Pioneiro)

Workshop "Empreendedorismo LGBTQIA+”

Horário: 15h

15h Local: Sala LABmais

Oficina cênica "Teatro do Oprimido: Corpo e Identidade"

Horário: 16h

16h Local: Sala Ginástica Sesc

Oficina de Música “Conhecendo o Xequerê”, com Angela Martins

Horário: 17h

17h Local: Clube Gaúcho (R. São José, 2195 – Centro)

Territórios Sonoros com Duo Avoá

Horário: 12h

12h Local: Varanda Sesc Caxias do Sul

Grupo Intimidade e os clássicos do Samba e da Gafieira. Participação da Corte do Carnaval 2026 de Caxias do Sul

Horário: 18h

18h Local: Clube Gaúcho (R. São José, 2195 – Centro)

Espetáculo cênico Zé Chico

Horário: 20h

20h Local: Teatro Sesc Caxias do Sul

Teatro Sesc Caxias do Sul Ingressos gratuitos via SAC Sesc ou site do Sesc

16 de novembro (Domingo)

*Atividades no Parque Getúlio Vargas (Macaquinhos)

Integração de Câmbio

Horário: 9h às 12h

9h às 12h Local: Quadra de areia

Aldeia Pet - Encontro de Pets, ponto de doação de ração, Circuito para brincadeiras

Horário: 11h

Feira Criativa - Comercialização de produtos locais (artesanatos)

Horário: 13h às 18h

Ocaylê - Tenda com maquiagens artísticas

Horário: 13h30min às 18h

Espaço Arte - Ateliê aberto com o artista Andrigo Martins

Horário: 14h às 17h

Intervenções Artísticas pelo Parque

Horário: 14h às 17h

Brincando na Aldeia - Brincadeiras diversas para família

Horário: 14h às 17h

Palco Aldeia