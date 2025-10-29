Cultura e Lazer

"De Bem Com a Vida", de Tatiéli Bueno, alcança três indicações ao Prêmio Açorianos de Música 2025

Além da cantora, que concorre a Melhor Intérprete, receberam indicações o caxiense Eder Bergozza, como Melhor Produtor, e o bento-gonçalvense Ezequiel De Toni, como Melhor Instrumentista

Andrei Andrade

