"De Bem Com a Vida", de Tatiéli Bueno, alcança três indicações ao Prêmio Açorianos de Música 2025

Tatiéli Bueno lançou o EP "Meu Lugar" neste ano Leandro Rodrigues / Divulgação

O Prêmio Açorianos de Música 2025 terá representantes da Serra concorrendo em três categorias, todos através da música De Bem Com a Vida, que está no EP Meu Lugar, da cantora Tatiéli Bueno. Os indicados foram anunciados nessa terça-feira (27), via publicação no Diário Oficial de Porto Alegre.

Além da própria Tatiéli, indicada na categoria Melhor Intérprete de MPB, concorrem o pianista e produtor caxiense Eder Bergozza (Melhor Produtor) e o acordeonista bento-gonçalvense Ezequiel De Toni (a Melhor Instrumentista).

- Eu considero essa indicação já um prêmio, especialmente num momento em que busco consolidar no mercado meu lado como cantora de MPB, que é o que "Meu Lugar" traz mais presente. É um gênero que sempre cantei e com o qual me identifico muito, assim como a música regionalista. Quando a gente corre atrás, fazendo um trabalho independente, são coisas assim que mostram que a gente está no caminho certo. Ser indicada na categoria MPB, de certa forma, solidifica esse meu movimento de carreira _ destaca Tatiéli Bueno, atualmente radicada em Porto Alegre, mas que viveu por 18 anos em Caxias do Sul.

A cerimônia de premiação será no dia 5 de novembro, às 20h, no Teatro Renascença.

A seguir, confira com quem os serranos concorrem em suas respectivas categorias:



MELHOR INTÉRPRETE (MPB)

_ Paulo Vitor Santos de Freitas, por Andorinha

_ Tatiéli Bueno, por De Bem com a Vida

_ Nina Nicolaiewsky, Nina Fola, Sucinta Orquestra – por Nem Tudo

MELHOR INSTRUMENTISTA (MPB):

_ Cristiano Ludwig, por Fogo no Canavial

_ Nina Nicolaiewsky, por Cafuné

_ Ezequiel Vagner de Toni, por De Bem com a Vida

MELHOR PRODUTOR (MPB):

_ Éder Leandro Bergozza, por De Bem Com a Vida

_Nina Nicolaiewsky, por Nem Tudo