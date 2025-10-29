CPM 22 apresenta show da turnê que celebra os 30 anos da banda no Solária Festival, em Caxias do Sul

CPM 22 volta à Caxias após três anos desde o último show. Leonardo Muniz/@munizleo / Divulgação

Vai ter muito hardcore dos anos 2000 para quem quiser curtir o show dos paulistas do CPM 22 neste sábado (1º), no Solária Festival, nos Pavilhões da Festa da Uva, em Caxias do Sul. A banda se apresenta no Palco Sol, às 18h.

Em 2025, o CPM completa 30 anos de trajetória no rock nacional com hits que marcaram a histórias da vida dos fãs, como Um Minuto Para o Fim do Mundo, Não Sei Viver Sem Ter Você e Dias Atrás.

O vocalista da banda, Fernando Badauí, destaca que a expectativa para o retorno a Caxias é grande. A última vez que o CPM 22 esteve na cidade foi em 2022, na All Need Master Hall.

— Caxias do Sul é uma cidade que sempre frequentou a nossa agenda em todas as turnês. Então, temos uma ligação muito forte. Então, tocar com molecada do trap, que é muito importante também. A gente teve essa experiência já em outros shows e foi bem legal — comenta Badauí.

O show deste sábado deve ser uma mescla de hits clássicos, com cerca de uma hora de duração em setlist de 16 músicas. Esse é o único show da turnê de 30 anos do CPM 22 no Rio Grande do Sul. Embora não queira antecipar o repertório, Badauí comenta o que o público pode esperar:

— Não vamos divulgar ainda as músicas, é uma mescla das antigas, com músicas conhecidas, por conta da turnê de 30 anos. O show está muito legal, toda a estética do show — afirma.

No Solária, o CPM vai dividir palco, público e vibe com artistas da nova geração, como Matuê, MC Hariel e Djonga, como já ocorreu em festivais como o Tropicadelia, em Londrina.

— A gente fez já shows com artistas de trap da nova geração e para mim é muito legal. A gente encontrou a galera no backstage, todo mundo gosta da banda, todo mundo trata bem, então é uma molecada que curte música de verdade, que tem alma — observa Badauí.

Programe-se