Cultura e Lazer

Inédito no RS
Notícia

CPM 22 apresenta show da turnê que celebra os 30 anos da banda no Solária Festival, em Caxias do Sul

O grupo volta a Serra pra tocar hits que atravessam gerações. Ainda há ingressos à venda

Gabriela Alves

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS