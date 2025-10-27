Cultura e Lazer

Música sacra
Notícia

Coro Municipal de Caxias do Sul apresenta espetáculo "Missa Breve", nesta quinta-feira

Homenagem ao maestro Gil de Roca Sales, autor da obra, será na Igreja de Nossa Senhora de Lourdes, às 18h30min

Pioneiro

