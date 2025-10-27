Coro Municipal de Caxias do Sul apresenta espetáculo "Missa Breve", nesta quinta-feira

Apresentação irá ocorrer durante a celebração da missa, como foi idealizada pelo compositor Divulgação / Divulgação

O Coro Municipal de Caxias do Sul apresenta, nesta quinta-feira, às 18h30min, o espetáculo “Missa Breve”, composição do maestro Gil de Roca Sales, falecido em 2024. A apresentação será na Igreja de Nossa Senhora de Lourdes e integra a série Coro Canta, promovida pela Secretaria Municipal da Cultura. A entrada é gratuita.

Diferente das apresentações convencionais, a obra será interpretada durante a celebração da missa, como idealizado originalmente pelo compositor. Nessa estrutura, as partes cantadas substituem as falas tradicionais da liturgia, recriando a atmosfera de uma missa cantada, prática comum em séculos passados e hoje pouco frequente.

O homenageado, Gil de Roca Sales (1933 – 2024) foi um maestro, compositor, arranjador e ex-padre capuchinho, natural de Roca Sales-RS, cuja trajetória dedicou-se intensamente ao canto coral — dirigiu coros, produziu mais de 30 LPs e nove CDs, musicou mais de 60 poemas de Mário Quintana.