Conheça as coffee parties, festas em horários alternativos, que unem café, drinks e música, na Serra

Ambientes geralmente mais silenciosos e dedicados a refeições leves e demoradas, as cafeterias se transformaram em espaço para festa. São as coffee parties, tendência internacional que está atraindo o público da Serra. A novidade une música, drinks, e, claro, diferentes tipos de café, em horários alternativos, como a metade da manhã e o fim da tarde.

A proposta é uma festa com ares mais saudáveis, voltada ao movimento que valoriza o bem-estar físico, social e mental. Tem onde sentar, há bebidas sem álcool, comida e o mais importante: começa e termina cedo. Quem organiza defende que é uma nova forma de socializar, distante das ressacas e de noites viradas em claro.

Em Farroupilha, a Montegusto Caffè e Vino já promoveu duas edições de coffee parties nos últimos meses e pretende consolidar o evento no calendário. A novidade atraiu público de Caxias do Sul e de cidades da Região Metropolitana de Porto Alegre, unindo desde a geração Z até os 50+. A escolha foi por uma atividade bem matinal, com início da festa entre 9h e 10h e fim até as 15h.

— É uma geração que não é mais adepta a virar as noites, que preza muito pelo bem-estar. É um público que gosta dos cafés especiais e não é tão adepta do consumo do álcool. Mas, nestas duas edições, percebemos também um interesse de pessoas mais velhas, de 50, 60 anos, que gostam de música, mas que não têm interesse em frequentar baladinhas e virar madrugadas. É interessante porque conseguimos reunir famílias inteiras aqui — ressalta a sócia proprietária da Montegusto, Fran Dal Monte.

Para atender a demanda das festas e do final de semana, a equipe mais que dobra, passando de oito para 20 vinte funcionários, entre cozinha e salão. A partir dos testes da primeira edição, a cafeteria também alterou o cardápio, com menu reduzido e mais ágil, desenvolvido especialmente para as coffee parties.

— Para nós, é importante trazer as novidades em primeira mão para o nosso público. É algo que está chegando na Serra, mas já está consolidado a nível mundial, como na Europa e nos Estados Unidos — enfatiza Fran.

Café e chocolate quente se transformam em drinks especiais na Amendoeira

Clássico e sofisticado, negroni ganha uma nova roupagem, com uma dose de café, na coffee party da Amendoeira. Porthus Junior / Agencia RBS

Se a proposta é inovar, por que não aliar um licor de amêndoas ao chocolate quente? Ou ainda inserir uma dose de café aos tradicionais negroni e gin tônica? Estas são alguns dos drinks exclusivos criados pela Amendoeira Chocolaterie para as coffee parties caxienses.

Atenta ao novo movimento do circuito de rolês, a cafeteria e boutique já realizou dois eventos neste formato. É uma aposta da proprietária Tatiana Segalla Menegasso e do promotor de eventos Alexandre Brinker. As festas reúnem em média 80 pessoas, com mesas e cadeiras reservadas, no estilo sunset, entre 18h e meia-noite.

— Quando o Xande me apresentou essa ideia, eu achei muito legal. Porque é uma coisa diferente das festas noturnas. Começa com um sunset e tem essa pegada de cafeteria. Acho que está dando supercerto — avalia Tatiana.

Quem chega, vai encontrar uma cartela de comidinhas para compartilhar, bebidas sem álcool, cafés, drinks tradicionais, ao som de um DJ, cujo set list torna o ambiente agradável e propício para a conversa de quem está nas mesas ou circulando.

— O público hoje vem buscando isso: uma coisa mais tranquila, mais light, um lugar onde você possa vir com amigos, conversar. Sinto que esse público aqui se mistura muito com aquele que trocou a balada por uma academia, que trocou a noite por um crossfit, mais saudáveis — opina Brinker, reconhecido por estar à frente de grandes eventos da região.

As amigas Joce Moraes (E) e Jô Lorandi prestigiaram o sunset promovido pela Amendoeira no dia 4 de outubro. Porthus Junior / Agencia RBS

Em uma das mesas, no último sunset, realizado no dia 4, estavam as amigas Jô Lorandi e Joce Moraes, brindando com um espumante.