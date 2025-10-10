Cultura e Lazer

Balada na cafeteria?
Notícia

Conheça as coffee parties, festas em horários alternativos, que unem café, drinks e música, na Serra

A proposta é um evento com ares mais saudáveis, voltado ao movimento que valoriza o bem-estar físico e social

Alana Fernandes

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS