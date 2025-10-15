Confira as atrações musicais da Fenachamp, de Garibaldi

A Fenachamp 2025, em Garibaldi, chega ao penúltimo fim de semana com uma programação repleta de música e cultura.
Nesta sexta-feira (17), a programação se inicia com o momento cultural da Apae de Garibaldi, às 14h, e o Encontro da Melhor Idade, às 14h30min, animado por Betto e Tobias. À noite, o palco principal recebe uma sequência de apresentações que vai do pop ao pagode: Kissa Braga, às 18h; Pagode do Mixtura, às 19h30min; Louca Vontade (LV), às 21h; Grupo Chocolate, às 22h30min; e Fran Prado, às meia-noite, encerrando a noite em ritmo de festa.
No sábado (18), às 16h30min, haverá show com Norby Junior. Mais tarde, às 18h, terá apresentação da Lela Rosanelli & Dani Ravizzoni - Coraline Duo. Já às 19h30min, quem sobe ao palco é Norma Jean e os Comprimidos, e às 21h, é a vez da Banda Destilaria Corleone. Para finalizar a noite, às 22h30min, quem se apresenta é Sunset Riders.
No domingo (19), a programação se inicia às 11h com apresentação acústica da Gisele Deitos, e em seguida, às 12h30min, é a vez do Duo Bruna e Felipe. Em comemoração aos 150 anos da imigração italiana, durante a tarde haverá show com Gustavo Zanella, Dirceu Pastori, Cavatappi, Vocal Allegro e Laura Dalmás.
No último fim de semana da Fenachamp, as atrações seguem em ritmo de despedida. Na sexta (24), o destaque é o show da Comunidade Nin-Jitsu, às 22h30min. No sábado (25), o Espetáculo Tributo às Divas promete encerrar a noite com performances marcantes. Já no domingo (26), o show de Tita e Rafa, às 17h, finaliza mais uma edição da festa que celebra o espumante de Garibaldi.
Os ingressos antecipados, a R$ 20, podem ser adquiridos no Sympla. Aos domingos, a entrada é gratuita até as 14h. Crianças até 10 anos não pagam.
A visitação na Fenachamp ocorre nas sextas-feiras, das 18h até meia-noite; aos sábados, das 16h às 22h30min, e nos domingos, das 11h às 20h.
Mais informações no site oficial do evento.
Confira a programação completa:
17 de outubro (Sexta-feira)
- 14h: Momento artístico e cultural APAE Garibaldi
- 14h30min: Betto e Tobias - animando o encontro da melhor idade
- 18h: Acústico Kissa Braga
- 19h30min: Pagode do Mixtura
- 21h: Louca Vontade (LV)
- 22h30min: Grupo Chocolate
- 00h: Fran Prado
18 de outubro (Sábado)
- 16h30min: Norby Junior
- 18h: Lela Rosanelli & Dani Ravizzoni - Coraline Duo
- 19h30min: Norma Jean e os Comprimidos
- 21h: Banda Destilaria Corleone
- 22h30min: Sunset Riders
19 de outubro (Domingo)
- 11h: Acústico Gisele Deitos
- 12h30min: Duo Bruna e Felipe
- 14h: Gustavo Zanella
- 15h30min: Dirceu Pastori
- 17h: Cavatappi
- 18h30min: Vocel Allegro
- 20h: Laura Dalmás canta Italianas
24 de outubro (Sexta-feira)
- 18h: Lu Ferreira & Gui Lorenzini
- 19h30min: Banda Blackie
- 21h: Banda Laika
- 22h30min: Comunidade Nin-Jitsu
- 00h: Eletrosax - DJ
25 de outubro (Sábado)
- 16h30min: Maicon e Pontel
- 18h: The Selles - Piano e Voz
- 19h30min: Etiene e All Stars
- 21h: Triadi Música
- 22h30min: Espetáculo Tributo às Divas
26 de outubro (Domingo)
- 11h: Airton Sax
- 12h30min: Joce Sampaio
- 14h: Amanda Voz
- 15h30min: Francieli Zimmer e Banda
- 17h: Tita e Rafa
- 20h: Alex de Assis - DJ.