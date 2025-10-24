Confira a programação do primeiro fim de semana do Natal Luz de Gramado

O Grande Desfile de Natal ocorrerá nesta sexta-feira (24) e no domingo (26), às 20h, na Avenida Hortênsias. Cleiton Thiele / Divulgação

O Natal Luz de Gramado iniciou a programação na última quinta-feira (23) e seguirá até o dia 18 de janeiro. Nesta sexta-feira (24), as atividades começam às 16h, na Vila de Natal, com O Primeiro Natal. Mais tarde, às 20h, ocorrerá o Espetáculo de Acendimento de Luzes, na Avenida Hortênsias. Em seguida, para finalizar a noite, terá O Grande Desfile de Natal.

No sábado (25), às 11h30min, a programação se iniciará com Alexandre Borges, na Rua Coberta. Mais tarde, às 16h, terá o espetáculo "O menino que encontrou o Natal". Encerrando a noite, às 20h, no Serra Park, ocorrerá o Nativitaten, um espetáculo que narra a história do nascimento de Jesus.

Já no domingo (26), às 11h30min, será vez do Coral Vozes de Gramado, na Rua Coberta. Mais tarde, às 16h, terá o espetáculo "Bonecos Contam Histórias – Um Natal Iluminado". Para finalizar o fim de semana, às 20h, ocorrerá o Espetáculo de Acendimento de Luzes, e, em seguida, Luz Magia e Emoção: Uma Jornada de 40 Anos de Natal, no Lago Joaquina Rita Bier, além de O Grande Desfile de Natal, no mesmo horário, na Avenida das Hortênsias.

Para curtir O Grande Desfile de Natal, os ingressos podem ser adquiridos para dois setores: nas cadeiras, R$ 210 (meia-entrada) e R$ 420 (inteira). Já no Lounge Premium, R$ 330 (meia-entrada) e R$ 540 (inteira). A classificação indicativa é livre.

Já para o Nativitaten, os bilhetes são divididos em: setor Prata, R$ 180 (meia-entrada) e R$ 360 (inteira); setor Ouro, R$ 210 (meia-entrada) e R$ 420 (inteira); e setor Lounge Premium, R$ 330 (meia-entrada) e R$ 540 (inteira). A classificação indicativa é livre.

Os ingressos podem ser adquiridos no site oficial do Natal Luz.

Confira a programação completa:

Sexta-feira (24)

16h: O Primeiro Natal na Vila de Natal

O Primeiro Natal na Vila de Natal 19h: Jazz Cinnamon na Rua Coberta

Jazz Cinnamon na Rua Coberta 20h: Espetáculo de Acendimento de Luzes na Avenida das Hortênsias

Espetáculo de Acendimento de Luzes na Avenida das Hortênsias 20h: Luz Magia e Emoção: Uma Jornada de 40 Anos de Natal no Lago Joaquina Rita Bier

Luz Magia e Emoção: Uma Jornada de 40 Anos de Natal no Lago Joaquina Rita Bier 20h: O Grande Desfile de Natal, na Avenida das Hortênsias

Sábado (25)

11h30min: Alexandre Borges, na Rua Coberta

Alexandre Borges, na Rua Coberta 15h30min: Embaixadores da Magia, em frente à prefeitura de Gramado

Embaixadores da Magia, em frente à prefeitura de Gramado 16h: O Menino que Encontrou o Natal, na Vila de Natal

O Menino que Encontrou o Natal, na Vila de Natal 19h: Candy Belloto, na Rua Coberta

Candy Belloto, na Rua Coberta 20h: Espetáculo de Acendimento de Luzes, na Avenida das Hortênsias

Espetáculo de Acendimento de Luzes, na Avenida das Hortênsias 20h: Luz Magia e Emoção: Uma Jornada de 40 Anos de Natal, no Lago Joaquina Rita Bier

Luz Magia e Emoção: Uma Jornada de 40 Anos de Natal, no Lago Joaquina Rita Bier 20h: Nativitaten, no Serra Park

Domingo (26)