Comunidade promove Festa do Cristo Redentor, em Caxias 

A Paróquia Santos Apóstolos realiza, no próximo sábado (18), a Festa do Cristo Redentor. As festividades começam na quarta-feira (15), com o tríduo na casa dos fiéis.
No sábado, as comemorações se iniciam às 18h30min, com a procissão luminosa. Às 19h será celebrada a missa e, às 20h, ocorre o jantar no Restaurante Coconha.
Todo o valor arrecadado será destinado às obras da comunidade e da Paróquia.
Os ingressos para o jantar estão disponíveis na secretaria da paróquia e custam R$ 75 para adultos e R$ 30 para crianças (cinco a 10 anos).