Complexo Fabbrica, em Caxias, recebe preview do 16º Mississippi Delta Blues Festival, no próximo dia 25

Brandon Taylor (de óculos) se apresenta pela primeira vez em Caxias do SUl, acompnhado da sua banda The Bandits SomNoSebo / Divulgação

O Mississippi Delta Blues Festival (MDBF) realiza no próximo dia 25, no Complexo Fabbrica, em Caxias, um preview da sua 16ª edição, que está marcada para os dias 20, 21 e 22 de novembro, no mesmo local.

A principal atração será o grupo Brandon Taylor & The Bandits, diretamente de Memphis (EUA). O som da banda liderada une uma abordagem contemporânea do folk, também conhecida como "folk revival" ao rock cru dos anos 60.

Marcado para as 20h30min, o "aquece" do festival também terá shows locais, com Gisa Londero & Banda e The Cotton Pickers, banda que comemora 15 anos dedicados ao blues.

Os ingressos custam R$ 20 (antecipados, pela Uniticket) e R$ 30 na hora. Crianças com menos de 12 anos têm entrada gratuita, e menores de 18 devem estar acompanhados dos pais.

SOBRE O 16º MDBF

Em sua 16ª edição, o Mississippi Delta Blues Festival será realizado pela primeira vez no Complexo Fabbrica, espaço dedicado à gastronomia e à cultura no bairro Lourdes. O evento terá como tema a Windy City, como é conhecida a "ventosa" Chicago, nos EUA, berço do blues em sua fase elétrica, entre os anos 1940 e 1950. Até hoje, a cidade realiza o maior festival gratuito de blues do mundo e ainda revela alguns dos principais nomes do gênero.

Os ingressos para o 16º MDBF estão à venda pela plataforma Uniticket.