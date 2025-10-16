Comemorando um ano do novo projeto, grupo caxiense de reggae Sirius lança evento neste domingo

Guto Bordin (à esquerda), Saulo Ferreira e Leo Reis comemoram um ano do novo projeto. Sirius / Divulgação

Comemorando o primeiro ano de sua nova fase, a Sirius, grupo caxiense de reggae formado por Leo Reis, Saulo Ferreira e Guto Bordin, organiza neste domingo (19) o Rolê Seu Lugar. O evento será no Sirene Caxias, a partir das 15h. A entrada custa R$ 20, mas com nome na lista sai por R$ 10 (basta entrar em contato pelo Instagram @oficialsirius).

No line-up, estão confirmados os DJs ADR e Merkant, o pagode da Pura Curtição e a Sirius, com muito reggae.

A banda volta ao lugar que abriu as portas para o seu primeiro show de retomada, nesse mesmo dia, há um ano. Essa é a primeira edição, mas a ideia é que o Rolê Seu Lugar se torne um produto itinerante, levando a proposta para novos lugares em formatos diferentes.

Antes, a Sirius tinha uma pegada pop rock. Entre 2019 e 2020, lançaram a trilogia de singles A Tempestade, Fica e Ponto de Paz, que alcançaram mais de 300 mil reproduções no Spotify. Os guris chegaram a ser atração em um dos palcos do Planeta Atlântida em 2023, antes de entrarem em hiato e voltarem aos palcos no ano passado.

O evento deste domingo conta com o apoio da Heineken, que vai presentear os 60 primeiros que chegarem com uma cerveja long neck. A Red Bull lançará o novo sabor Nectarina no Brasil no evento e todos os drinks feitos com esse energético serão em dobro durante toda a festa.

Além da música, o evento terá flash tattoo, fotos polaroid para registrar o momento e um stand da marca Seawallow.

Programe-se