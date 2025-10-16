Cultura e Lazer

Comemorando um ano do novo projeto, grupo caxiense de reggae Sirius lança evento neste domingo

Além da própria banda, no line-up, estão confirmados os DJs ADR e Merkant e o pagode da Pura Curtição

Gabriela Alves

