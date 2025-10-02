Com show da Ultramen, evento de veículos antigos ocorre neste domingo em Bento Gonçalves

Quem curte relíquias sobre rodas e música ao vivo pode marcar na agenda um evento gratuito que une essas duas atrações e vai rolar neste fim de semana na Serra. É o 3° Encontro de Antigos Bento Gonçalves, no domingo (5), a partir das 9h30min. O destaque fica por conta do show da Ultramen, que leva ao palco sons com pegadas funk, reggae, samba rock, dub e muito mais.
A atividade será na Praça Achylles Mincarone, no bairro São Bento, e irá reunir os entusiastas por veículos antigos e colecionadores. Para expor uma máquina, a organização solicita a doação de um quilo de ração, que será encaminhado ao departamento Bento-Pet. A inscrição ocorre no dia do evento.
Também vão se apresentar as bandas Alan Prudêncio Country Music, Overbox e Creedenceados. A programação inclui gastronomia, brinquedos infláveis e artesanato. A realização é da prefeitura de Bento.
Horário dos shows
- 10h30min – Alan Prudêncio Country Music
- 13h30min – Overbox
- 15h30min – Creedenceados
- 17h30min – Ultramen