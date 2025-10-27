Com quatro noites temáticas, 15ª Semana das Etnias se inicia nesta terça-feira em Caxias do Sul

A partir da noite desta terça-feira (28), o Ponto de Cultura Casa das Etnias recebe a 15ª Semana das Etnias de Caxias do Sul. As atividades estão marcadas para iniciar sempre às 19h. A entrada é gratuita.
Cada noite será reservada para homenagear uma etnia. Nesta edição, são celebradas as culturas suíça, italiana, polonesa e alemã.
Entre as atividades estão danças folclóricas, canto coral, palestras, rodas de conversa, exposições e histórias que atravessam gerações (veja mais na programação, abaixo).
O Ponto de Cultura Casa das Etnias está localizado na Avenida Independência, 2.542, no bairro Panazzolo.
Programação
28/10 terça - 19h
Noite Suíça
- 18h30min – Recepção (na Sala de Teatro Miseri Coloni)
- 19h – Abertura
- 19h10min – Apresentação do coral “Vozes da Montanha”
- 19h40min – Roda de conversa com Denia D. Cousseau contando as histórias do seu livro “As Velas da Esperança”, com ilustrações de Velcy Soutier
- 20h – Exposição “A saga da Imigração Suíça no RS
- 21h – Confraternização.
29/10 quarta - 19h
Noite Italiana
- 18h30min – Recepção (na Sala de Teatro Miseri Coloni)
- 19h – Abertura
- 19h15min – Apresentação de Danças Trentinas
- 19h45min – Apresentação do Coro Miseri Coloni
- 20h - Palestra com Terciane Luchese. Tema: 150 anos da imigração italiana
- 21h – Exposição de poemas Aldravinistas
30/10 quinta - 19h
Noite Polonesa
- 18h30min – Recepção com pão e sal (na Sala de Teatro Miseri Coloni)
- 19h15min – Abertura
- 19h30min - Palestra com Selestino Schwinwelski. Tema: “150 anos da imigração polonesa no RS”
- 20h30min – Roda de conversa, com Iraci José Marin, sobre o livro “Imigrantes Poloneses Afundados Num Mar Italiano”.
31/10 sexta - 19h
Noite Alemã
- 18h30min – Recepção com pão e sal (na Sala de Teatro Miseri Coloni)
- 19h – Abertura
- 19h15min – Apresentação de danças alemãs com o Grupo de Danças Alles Gut
- 19h45min – Palestra com Christine Graebin Roll sobre danças folclóricas alemãs e Sandro Blume, sobre a imigração alemã.
- 21h – Confraternização.