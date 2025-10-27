Com quatro noites temáticas, 15ª Semana das Etnias se inicia nesta terça-feira em Caxias do Sul

Ponto de Cultura Casa das Etnias recebe celebração. Jonas Ramos / Agencia RBS

A partir da noite desta terça-feira (28), o Ponto de Cultura Casa das Etnias recebe a 15ª Semana das Etnias de Caxias do Sul. As atividades estão marcadas para iniciar sempre às 19h. A entrada é gratuita.

Cada noite será reservada para homenagear uma etnia. Nesta edição, são celebradas as culturas suíça, italiana, polonesa e alemã.

Entre as atividades estão danças folclóricas, canto coral, palestras, rodas de conversa, exposições e histórias que atravessam gerações (veja mais na programação, abaixo).

O Ponto de Cultura Casa das Etnias está localizado na Avenida Independência, 2.542, no bairro Panazzolo.

Programação

28/10 terça - 19h

Noite Suíça

18h30min – Recepção (na Sala de Teatro Miseri Coloni)

19h – Abertura

19h10min – Apresentação do coral “Vozes da Montanha”

19h40min – Roda de conversa com Denia D. Cousseau contando as histórias do seu livro “As Velas da Esperança”, com ilustrações de Velcy Soutier

20h – Exposição “A saga da Imigração Suíça no RS

21h – Confraternização.

29/10 quarta - 19h

Noite Italiana

18h30min – Recepção (na Sala de Teatro Miseri Coloni)

19h – Abertura

19h15min – Apresentação de Danças Trentinas

19h45min – Apresentação do Coro Miseri Coloni

20h - Palestra com Terciane Luchese. Tema: 150 anos da imigração italiana

21h – Exposição de poemas Aldravinistas

30/10 quinta - 19h

Noite Polonesa

18h30min – Recepção com pão e sal (na Sala de Teatro Miseri Coloni)

19h15min – Abertura

19h30min - Palestra com Selestino Schwinwelski. Tema: “150 anos da imigração polonesa no RS”

20h30min – Roda de conversa, com Iraci José Marin, sobre o livro “Imigrantes Poloneses Afundados Num Mar Italiano”.

31/10 sexta - 19h

Noite Alemã