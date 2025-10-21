Cultura e Lazer

Arte tecnológica
Notícia

Com projeção mapeada e dança contemporânea, espetáculo "Sussurros da Floresta” estreia neste final de semana em Caxias do Sul

Cinco bailarinos interagem com imagens de florestas, árvores e animais, que serão projetadas no prédio histórico do Moinho da Cascata

Gabriela Alves

