Com projeção mapeada e dança contemporânea, espetáculo "Sussurros da Floresta” estreia neste final de semana em Caxias do Sul

Apresentações ocorrem neste final de semana, com entrada gratuita. Tatieli Sperry / Divulgação

Seres das culturas indígenas, ameríndias e afro-brasileiras, simbolismos, mestiçagens e encantarias se cruzam na narrativa do roteiro do espetáculo Sussurros da Floresta, que será apresentado neste sábado (25) e domingo (26), às 20h, no Moinho da Cascata, em Caxias do Sul.

A montagem foi concebida pela artista visual Paulinha Suzuki e une projeção mapeada e dança contemporânea. A ideia é propor reflexões sobre as condições do planeta e a relação dos seres humanos com as outras espécies que também habitam o mesmo ecossistema.

Na concepção artística, cinco bailarinos interagem com imagens de florestas, árvores e animais, que serão projetadas no prédio do Moinho da Cascata. A direção coreográfica é da bailarina e coreógrafa Vanessa Carraro.

— Roteiro e dramaturgia de imagens e som nasceram em diálogo direto com a coreografia: cinco bailarinos e um corpo de baile com 10 crianças (as Sementes Encantadoras) interagem com projeção mapeada na arquitetura do Moinho da Cascata, enquanto trilha e visual respondem aos corpos em cena. O fluxo vem dessa escuta coletiva, coreografia, música, vídeo e técnica, para que a tecnologia amplie, e não sobreponha, a presença humana — explica Paulinha Suzuki.

Segundo a idealizadora, os maiores desafios são de precisão e de poética ao mesmo tempo: sincronizar música, dança e projeção sem perder a respiração da cena.

— Quando tudo se alinha, a floresta acende por dentro e guia o passo. Leve, orgânico e vivo — projeta.

A proposta é fazer da arte imersiva um momento de reconexão do público com os elementos e as forças da natureza, conduzidos pelas narrativas da Mãe Terra. A Sumaúma, árvore sagrada da Amazônia, é referência dos materiais visuais que geraram imagens para o projeto.

— A inspiração nasce do chamado da própria mata e dos seus elementares. Queremos que a floresta seja personagem e voz: um território vivo que nos convoca a pertencimento, cuidado e encanto. É um gesto de reconexão: desacelerar, respirar, deixar a escuta acontecer. A gente precisa voltar a escutar a natureza. Contemplá-la. Senti-la. Porque não estamos do lado de fora: somos parte dela — provoca Paulinha.

Além das duas apresentações gratuitas, o projeto Sussurros da Floresta também contempla a realização de 10 oficinas de audiovisual gratuitas para jovens do ensino médio que foram realizadas entre setembro e outubro. Nas atividades, estudantes aprenderam sobre técnicas de projeção mapeada que culminarão em uma exibição especial na fachada do Moinho junto da apresentação neste final de semana.

A proposta é realizada com recursos da Lei Complementar 195/2022 - Lei Paulo Gustavo.

Programe-se