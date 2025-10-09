Cultura e Lazer

Com peças a partir de R$5, bazar de influenciadoras movimenta vinícola neste domingo, em Bento

A edição será das 10h às 16h e contará com peças exclusivas de primavera-verão

Camila de Oliveira

