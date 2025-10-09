Com peças a partir de R$5, bazar de influenciadoras movimenta vinícola neste domingo, em Bento

Serão mais de quatro mil peças entre roupas, calçados e acessórios, novos e seminovos. Divulgação / Divulgação

Em Bento Gonçalves, neste domingo (12), ocorrerá mais uma edição do Open Closet, tradicional bazar de desapegos de influenciadoras, empresárias e personalidades da Serra, das 10h às 16h, na Vinícola Lovara. A edição terá peças exclusivas de primavera-verão.

Serão mais de quatro mil peças entre roupas, calçados e acessórios, novos e seminovos, com opções para crianças, homens e mulheres, a partir de R$ 5. Os pagamentos poderão ser feitos em dinheiro, Pix, crédito ou débito.

Entre as influenciadoras participantes desta edição estão Ali Greggio, Ana Tereza Gabardo, Bru Basotti, Bru Schiochet, Carol Pandolfo, Dani Roratto, Diego e Renata Frigo, Fernanda Godoy Farto, Fran Barbieri e Luiz Mateo, Fran Medeiros, Jane Sartori, Jéssica Trevisan, Katia Delanora, Luísa Fanti, Marina Tartarotti, May Poletto, Paty Centena, Quel Konrad, Rafa Calza, Roberta e Nathalia Tosi e Sophia Lubianca.

O evento também contará com expositores, como Florinda Semijoias, Libidus Moda Fitness e Garra Fit, além da participação especial das entidades Adef e Ação Social São Roque. A edição contará ainda com gastronomia do Trailer da Val, área kids, bar de vinhos e espumantes.

Para a entrada no evento é solicitado um quilo de alimento não perecível.