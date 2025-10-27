Com painelistas como o jornalista Pedro Doria e o escritor Ricardo Cavallini, se inicia nesta terça o 2º Simpósio "O Futuro Que Queremos", em Caxias

Pedro Doria irá apresentar o painel de encerramento do evento, na quarta-feira Leo Martins / Divulgação

Após a inauguração da Biblioteca Parque, no último sábado - um passo importante para materializar a aproximação de Caxias do Sul do exemplo de transformação social dado por Medellín, na Colômbia -, ocorre nesta terça e na quarta-feira o segundo simpósio O Futuro Que Queremos, com painéis voltados para a discussão de temas como mudança climática, inteligência artificial e o futuro do trabalho. A programação é gratuita, mas é preciso realizar a inscrição pelo Sympla (basta buscar pelo nome do evento preencher os dados solicitados). A primeira edição ocorreu em março deste ano.

Um dos destaques entre os convidados é o escritor Ricardo Cavallini, especialista em tecnologia, negócios e comunicação. Autor de "Para os seus próximos mil anos: Um manual para as profissões que ainda não existem" (2023), Cavallini aponta para a importância de ir além do conhecimento sobre novas tecnologias que chegaram para ficar, mas também estar atento às oportunidades que elas podem representar:

_ Toda tecnologia traz desafios e oportunidades. Como executivo ou alguém no começo de carreira, deve-se aprender o quanto antes a usar a tecnologia para entender limitações e possibilidades. Como sociedade, precisamos lidar com essas duas frentes de forma simultânea, ou seja, como fomentar possíveis benefícios e mitigar possíveis malefícios. As legislações sobre Inteligência Artificial (IA) são um exemplo disso. Os países têm escolhido focar em apenas uma dessas frentes.

Dentro deste contexto de transformação cada vez mais rápida, Cavallini destaca ainda a importância de momentos de encontro e reflexão, como o simpósio que se inicia hoje:

- São momentos fundamentais não apenas para não ficarmos para trás, mas também para compartilhar desejos, medos, experiências e expectativas.

Quarta, o jornalista e escritor Pedro Doria, idealizador do canal Meio e colunista do jornal O Globo, irá abordar o impacto que já é possível sentir das transformações provocadas pela IA no mundo.

Ricardo Cavallini ministra painel nesta terça-feira Divulgação / Divulgação

- Nós nunca inventamos uma máquina capaz de emular criatividade. IA é isso. IA cria. Ela conecta ideias exatamente como nós fazemos. Isto quer dizer que, pela primeira vez, temos uma extensão artificial para tarefas intelectuais. Quer dizer que algumas tarefas intelectuais poderão ser automatizadas e/ou aceleradas. Quer dizer, também, que pessoas que não têm alguns tipos de conhecimento específico - programação, contabilidade, direito, incontáveis áreas - passarão a poder resolver problemas para os quais, antes, precisariam de ajuda. Ainda não vimos uma fração da transformação que IA vai provocar no mundo - antecipa.

Doria acrescenta ainda que será preciso um novo tipo de alfabetização, a fim de compreender como funciona o pensamento e como ideias surgem, para potencializar o uso das IAs atuais. Diante disso, diz, um problema que requer atenção é o cesso às ferramentas:

_ Hoje, educação já é um dos principais decisores de desigualdade. Quanto maior a educação formal de uma pessoa, maior a distância salarial em relação a outra com menos anos de escolaridade. IA tem o potencial de diminuir essa diferença, se for amplamente acessível e as pessoas forem educadas sobre como usar. Mas tem o potencial de aumentar a desigualdade, se o acesso for caro demais.

Além de Cavallini e Doria, entre os convidados para para contribuir com a construção coletiva do "futuro que queremos" estão Milena Megre, conselheira da juventude de Belo Horizonte e integrante da presidência brasileira do BRICS, além de Santiago Uribe, antropólogo, e Jean-Edouard Tromme, cientista social, ambos envolvidos desde o início das aproximações entre Medellín e Caxias do Sul. Confira no quadro a programação completa.

Rapper e educador social Chiquinho Divilas irá apresentar o painel "RAPensando a Educação" Neimar De Cesero / Agencia RBS

PROGRAMAÇÃO

Terça-feira (28)

Arena Next

14h: Como nosso talento pode virar um negócio?, com Bruno Bazanella

15h: Aprender é a única saída, com Graciane Koche

Arena Conexão

14h: Conexões que constroem o futuro, com Sd Taiara, Sd Dallabrida e Sd Gonzalez

15h: Comunicação que inspira, com Katiane Boschetti

Arena Futuro

16h: Liderança para novos tempos , com Milena Megre

18h: Concerto Beto e suas Máquinas

18h30: Oportunidades para o Brasil na questão do Clima, com Milena Megre

19h: Como ser jovem em tempos de mudança, com Santiago Uribe

20h: Para os seus próximos mil anos / Escolhas profissionais para um mundo em transformação, com Ricardo Cavallini

Quarta-feira (29)

Arena Next

14h: Cidades Inteligentes, com Joneval Zanella e Adriana Bordignon

15: O viés invisível da tecnologia, com Eysner Bello Ortiz

Arena Conexão

14h: Afinando, com Cristiane Ferronato

15h: Linha da vida, ou "timeline", como dizem, com Luciano Balen

Arena Futuro

16h _ RAPensando a educação, com Chiquinho Divilas

18h _ Apresentação RAPajador

18h30: Mulheres, Cidade e Transformação - Bate-Papo com Trissia Ordovás Sartori, Carolina Guimarães, Neide Pessin, Adriana Angar e Ana Claudia Zampieri.

19h30: Cidades imaginadas: governo, empresas e cidadãos, com Jean-Edouard Tromme.

20h15: Como a IA está transformando o mundo, com Pedro Doria.