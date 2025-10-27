Cultura e Lazer

Inovação
Notícia

Com painelistas como o jornalista Pedro Doria e o escritor Ricardo Cavallini, se inicia nesta terça o 2º Simpósio "O Futuro Que Queremos", em Caxias

Atividade ocorre na Biblioteca Parque da Fundação Marcopolo, que promove o evento. Serão dois dias de programação gratuita, com inscrição prévia

Andrei Andrade

