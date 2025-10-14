Cultura e Lazer

Com mais de 160 atividades previstas em 12 dias, 40ª Feira do Livro de Bento Gonçalves começa nesta quarta-feira 

De forma exclusiva, o show de abertura vai ficar a cargo do patrono, Werner Schünemann, com o grupo “Werner & Bando”, a partir das 19h. Veja ainda a programação dos eventos literários de Nova Petrópolis e Flores da Cunha

Gabriela Alves

