Com mais de 160 atividades previstas em 12 dias, 40ª Feira do Livro de Bento Gonçalves começa nesta quarta-feira 

Começa nesta quarta-feira (15), a 40ª edição da tradicional Feira do Livro de Bento Gonçalves. Neste ano, o patrono é o ator, diretor e escritor Werner Schünemann. O tema que guiará os 12 dias de feira na Via Del Vino é 40 Anos de Histórias: O Futuro Começa com um Livro.
Serão 48 atrações musicais, 18 peças de teatro, oito apresentações de dança, 16 contações de histórias, oito lançamentos de livros, 12 bate-papos/saraus, duas exposições, 48 visitas do Escritor na Escola e nove livreiros, totalizando 167 atividades e contemplando cerca de 9,2 mil alunos da rede pública de ensino (confira a programação completa abaixo).
— Independentemente da atividade, a Feira do Livro é uma biblioteca aberta onde as pessoas vão passeando, descobrindo e interagindo com um mundo pleno de significações. E a programação é o mapa, o guia, o roteiro para a nova jornada — observa o Secretário de Cultura, Evandro Soares.
A abertura oficial está marcada para quarta-feira (15), a partir das 18h30min, com a participação do patrono Werner Schünemann e da Escritora Homenageada Marta Sassi. De forma exclusiva, o show de abertura vai ficar a cargo do próprio patrono e seus companheiros de música. Werner & Bando vão tocar uma playlist de rock ‘n’ roll e jazz, a partir das 19h.
Entre os destaques da programação, está o espetáculo de leitura, protagonizado pelo patrono Werner Schünneman, O Continente de Erico Verissimo. Será uma sessão de 50 minutos, quinta-feira (16), no Clube Aliança (Rua Marechal Deodoro, 127 - Centro), às 19h45.
Programação 40ª Feira do Livro de Bento Gonçalves
15 de outubro – quarta-feira
- 9h20 – Entrevero Cultural – Semeando Tradição e Arte – Via Del Vino
- 12h – Música na Feira, com Giovani Pinceta – Via Del Vino
- 13h30 – Palestra “Conexiones – a tradução como potencial criativo”, com o músico Pedro Longes – Via Del Vino
- 14h30 – Palestra “Lupicínio – Uma Biografia Musical”, com o músico e escritor Arthur de Faria – Via Del Vino
- 16h – Música na Feira, com a Orquestra e Coro da Abraçaí – Via Del Vino
- 17h – Dança na Feira, com o Grupo Circolo Friulano da Serra Gaúcha – Via Del Vino
- 17h30 – Dança na Feira, com P1oito – Via Del Vino
- 18h30 – Cerimônia Oficial de Abertura da 40ª Feira do Livro de Bento Gonçalves – Via Del Vino
- 19h – Show de abertura da 40ª Feira do Livro de Bento Gonçalves com Werner & Bando — a banda do Patrono da 40ª Feira do Livro – Via Del Vino
16 de outubro – quinta-feira
- 8h – Escritor(a) vai à Escola, com Léia Cassol – EMEF Profª Maria Margarida Zambon Benini
- 8h – Escritor(a) vai à Escola, com Anna Claudia Ramos – EEIEF Sór Mág
- 8h – Escritor(a) vai à Escola, com Marcelo Labes – CE Landell de Moura
- 8h30 – Teatro na Feira: “O Livro, o Lixo e o Rei”, com a Cia. Garagem de Teatro – Via Del Vino
- 9h20 – Teatro na Feira: “O Livro, o Lixo e o Rei”, com a Cia. Garagem de Teatro – Via Del Vino
- 9h30 – Escritor(a) vai à Escola, com Samuel Sodré – EMEF Ouro Verde
- 9h30 – Escritor(a) vai à Escola, com Anna Claudia Ramos – EEEM Imaculada Conceição
- 10h – Bate-papo com o patrono da 40ª Feira do Livro de Bento Gonçalves, Werner Schünemann, com mediação do escritor Ismael Sebben – CE Dona Isabel
- 12h – Música na Feira, com Jean Paul Deitos – Via Del Vino
- 14h – Escritor(a) vai à Escola, com Léia Cassol – EMEF Aurélio Frare
- 14h – Escritor(a) vai à Escola, com Samuel Sodré – EEEF José Farina
- 14h – Escritor(a) vai à Escola, com Anna Claudia Ramos – EMEF Professora Liette Tesser Pozza
- 14h – Teatro na Feira: “O Livro, o Lixo e o Rei”, com a Cia. Garagem de Teatro – Via Del Vino
- 14h45 – Teatro na Feira: “O Livro, o Lixo e o Rei”, com a Cia. Garagem de Teatro – Via Del Vino
- 15h30 – Escritor(a) vai à Escola, com Léia Cassol – EMEF Floriano Peixoto
- 15h30 – Escritor(a) vai à Escola, com Samuel Sodré – EEEF General Bento Gonçalves da Silva
- 15h30 – Escritor(a) vai à Escola, com Anna Claudia Ramos – Colégio Cenecista Bento Gonçalves
- 15h30 – Mês do Longeviver, apresentação com a Maturidade Urbana e Coral Sesc Vozes da Serenidade – Via Del Vino
- 17h30 – Música na Feira, com Jai Trivelin – Via Del Vino
- 19h – Escritor(a) vai à Escola, com Marcelo Labes – EEEM Imaculada Conceição
- 19h – Show “Canciones con Drama”, com Arthur de Faria e Pedro Longes – Clube Aliança
- 19h45 – CIRCUITO SESC DE LITERATURA APRESENTA: “O continente de Erico Verissimo” por Werner Schünemann – Clube Aliança
17 de outubro – sexta-feira
- 8h – Escritor(a) vai à Escola, com Anna Claudia Ramos – EEEF Comendador Carlos Dreher Neto
- 8h – Escritor(a) vai à Escola, com Pedrinho Festa – EMEF Santa Helena
- 8h30 – Espetáculo de mágica “Mundo Mágico de Ellis e Ademar” – Via Del Vino
- 9h20 – Espetáculo de mágica “Mundo Mágico de Ellis e Ademar” – Via Del Vino
- 10h30 – Bate-papo com o patrono da 40ª Feira do Livro de Bento Gonçalves, Werner Schünemann, com mediação do escritor Ismael Sebben – EMEM Alfredo Aveline
- 9h30 – Escritor(a) vai à Escola, com Pedrinho Festa – Impulso Bento
- 9h30 – Escritor(a) vai à Escola, com Léia Cassol – EMEF Profª Liette Tesser Pozza
- 12h – Música na Feira, Jean Paul Deitos – Via Del Vino
- 14h – Escritor(a) vai à Escola, com Anna Claudia Ramos – EEEF Anselmo Luigi Piccoli
- 14h – Escritor(a) vai à Escola, com Léia Cassol – EMEF Dr. Tancredo de Almeida Neves
- 14h – Teatro na Feira: Una Visita Inaspettata – Via Del Vino
- 14h45 – Teatro na Feira: Una Visita Inaspettata – Via Del Vino
- 15h30 – Escritor(a) vai à Escola, com Léia Cassol – EMEF General Rondon
- 15h30 – Lançamento do Livro “Nosso jeito de contar: como os bebês chegam ao mundo”, dos alunos do Jardim A da EMI Recanto Alviazul, com participação da Escritora Homenageada Marta Sassi – Via Del Vino
- 17h – Lançamento do Livro “O Palácio De Chamas” da Escritora Isadora Knebel Marini, com mediação do Jornalista José Estefanon – Via Del Vino
- 18h30 – Música na Feira, com Etiene & All Stars – Via Del Vino
- 19h30 – Bate-papo com o Patrono da 40ª Feira do Livro de Bento Gonçalves, Werner Schünemann, com mediação do escritor Ismael Sebben – Via Del Vino
18 de outubro – sábado
- 8h30 – Contação de Histórias do livro “Vime”, com a Escritora Homenageada da 40ª Feira do Livro de Bento Gonçalves Marta Sassi – EMEF Senador Salgado Filho
- 10h – Núcleo Orchestração e Coro do Coração Cidadão – Via Del Vino
- 12h – Música na Feira, com Jai Trivelin – Via Del Vino
- 13h30 – Contação de Histórias, com Dammiel Brocker – Via Del Vino
- 14h30 – Lançamento do livro “Atraídos pelo fogo”, de Beatriz Maria Ecker, com mediação do Jornalista José Estefanon – Via Del Vino
- 16h – Lançamento do Livro “Mais um inverno” do Escritor e Cineasta “Boca Migotto”, com mediação de Eunice Pigozzo – Via Del Vino
- 17h – Lançamento do livro “Mulheres artistas da época moderna”, da Dra. Cristine Tedesco, com mediação de Eunice Pigozzo – Via Del Vino
- 18h – Música na Feira, com Sami Almeida – Via Del Vino
19 de outubro – domingo (Festa das crianças)
- 14h – Espetáculo na Feira, com a Orquestra de Brinquedos – Via Del Vino
- 15h – Animação Cultural no palco da 40ª Feira do Livro – Via Del Vino
- 15h – Contação de Histórias e Brincadeiras com a Fundação Logosófica – Via Del Vino
- 16h – Espetáculo “Moana”, do Studio De Dança Nina Aver – Via Del Vino
20 de outubro – segunda-feira
- 8h – Escritor(a) vai à Escola, com Samuel Sodré – EEEF Maria Goretti
- 8h30 – Sesc Mais Leitura: Literatura Fantástica como Manual de Sobrevivência, com Nikelen Witter – EEEF General Bento Gonçalves da Silva
- 9h – Contação de Histórias do livro “Vime”, com a Escritora Homenageada da 40ª Feira do Livro de Bento Gonçalves Marta Sassi – EMI As Sementinhas
- 9h30 – Escritor(a) vai à Escola, com Helô Bacichette EMTI São Roque – Professora Nilza Côvolo Kratz
- 8h30 – Teatro na Feira: “Conto Contigo e Comigo”, com o Grupo Ueba – Via Del Vino
- 9h20 – Teatro na Feira: “Conto Contigo e Comigo”, com o Grupo Ueba – Via Del Vino
- 10h30 – Sesc Mais Leitura: Literatura Fantástica como Manual de Sobrevivência, com Nikelen Witter – EEEM Imaculada Conceição
- 14h – Escritor(a) vai à Escola, com Samuel Sodré – EMEF Ernesto Dorneles
- 14h – Escritor(a) vai à Escola, com Helô Bacichette – EMEF Senador Salgado Filho
- 14h – Animação Cultural no palco da 40ª Feira do Livro no palco da 40ª Feira do Livro
- 14h45 – Animação Cultural no palco da 40ª Feira do Livro no palco da 40ª Feira do Livro
- 15h30 – Escritor(a) vai à Escola, com Samuel Sodré CE Dona Isabel
- 15h30 – Escritor(a) vai à Escola, com Helô Bacichette EMEF São Valentim
- 16h – Música na Feira, com os alunos da Oficina de Música do CAPS Adulto – Nise da Silveira Via Del Vino
- 17h – Música na Feira, com Jean Paul Deitos – Via Del Vino
- 18h – Entre Páginas e Territórios: Vozes das Políticas Públicas – Encontro dos Pontos de Cultura de Bento Gonçalves com roda de conversa versando sobre a literatura local – Via Del Vino
21 de outubro – terça-feira
- 8h – Contação de Histórias do livro “Vime”, com a Escritora Homenageada da 40ª Feira do Livro de Bento Gonçalves Marta Sassi – EMEF Aurélio Frare
- 8h – Escritor(a) vai à Escola, com Julia Dantas – IFRS Campus Bento Gonçalves
- 8h30 – Sesc Mais Leitura: Literatura Fantástica como Manual de Sobrevivência, com Nikelen Witter – CE Dona Isabel
- 8h30 – Palestra “Memórias de um não-leitor arrependido”, com o Escritor Eduardo Krause – Via Del Vino
- 9h20 – Palestra “Memórias de um não-leitor arrependido”, com o Escritor Eduardo Krause – Via Del Vino
- 9h30 – Escritor(a) vai à Escola, com Ernani Cousandier – EEEF Irmão Egídio Fabris
- 10h30 – Sesc Mais Leitura: Literatura Fantástica como Manual de Sobrevivência, com Nikelen Witter – EMEF Dr. Tancredo de Almeida Neves
- 12h – Música na Feira, com Cezar Giacomazzi Filho – Via Del Vino
- 14h – Contação de Histórias do livro “Vime”, com a Escritora Homenageada da 40ª Feira do Livro de Bento Gonçalves Marta Sassi – EMEF Aurélio Frare
- 14h – Escritor(a) vai à Escola, com Helô Bacichette – EEEF General Amaro Bittencourt
- 14h – Escritor(a) vai à Escola, com Ernani Cousandier – IEE Cecília Meireles
- 14h – Teatro na Feira: “O Maravilhoso Show De Variedades Da Família Gentil”, com o Teatro Luz & Cena – Via Del Vino
- 14h45 – Teatro na Feira: “O Maravilhoso Show De Variedades Da Família Gentil”, com o Teatro Luz & Cena – Via Del Vino
- 15h30 – Escritor(a) vai à Escola, com Helô Bacichette – EMEF Prof. Ulysses Leonel de Gasperi
- 15h30 – Lançamento dos Livros “Não seja refém dos seus sintomas” e “Noções da Existência”, com a Escritora Fabiane Marini e mediação do Jornalista José Estefanon – Via Del Vino
- 16h30 – Capoeira com a Abadá-Capoeira – Via Del Vino
- 18h – Bate-papo sobre o livro “Fenavinho: mais do que uma festa”, com Fabiano Mazzotti e Itacyr Giacomello – Via Del Vino
- 19h30 – Escritor(a) vai à Escola, com Julia Dantas – IEE Cecília Meireles
22 de outubro – quarta-feira
- 8h – Escritor(a) vai à Escola, com Julia Dantas – IEE Cecília Meireles
- 8h – Escritor(a) vai à Escola, com Pedrinho Festa – EMEF Profª Maria Margarida Zambon Benini
- 8h30 – Animação Cultural no palco da 40ª Feira do Livro – Via Del Vino
- 9h20 – Animação Cultural no palco da 40ª Feira do Livro – Via Del Vino
- 9h30 – Escritor(a) vai à Escola, com Pedrinho Festa – EMEF Lóris Antônio P Reali
- 12h – Música na Feira, com Cezar Giacomazzi Filho – Via Del Vino
- 14h – Animação Cultural no palco da 40ª Feira do Livro – Via Del Vino
- 14h45 – Animação Cultural no palco da 40ª Feira do Livro – Via Del Vino
- 16h – Maculelê com a Abadá-Capoeira – Via Del Vino
- 18h30 – Sarau 150 anos da Imigração Italiana, com participação da Escritora Homenageada Marta Sassi, Geraldo Farina, Fabiano Mazzotti, mediação de Sandro Giordani e apresentação do Trevisani nel Mondo – Via Del Vino
23 de outubro – quinta-feira
- 8h – Escritor(a) vai à Escola, com Chiquinho Divilas – EMTI São Roque – Profª Nilza Côvolo Kratz – Unidade UCS
- 8h30 – Teatro na Feira, “O Circo do meu vô”, com a Cia. Garagem de Teatro – Via Del Vino
- 9h20 – Teatro na Feira, “O Circo do meu vô”, com a Cia. Garagem de Teatro – Via Del Vino
- 9h30 – Escritor(a) vai à Escola, com Bárbara Catarina – EMEF Aurélio Frare
- 12h – Música na Feira, com Jai Trivelin – Via Del Vino
- 14h – Escritor(a) vai à Escola, com Chiquinho Divilas – CE Dona Isabel
- 14h – Escritor(a) vai à Escola, com Bárbara Catarina – EMEF Profª Vânia Medeiros Mincarone
- 14h – Teatro na Feira, “O Circo do meu vô”, com a Cia. Garagem de Teatro – Via Del Vino
- 14h45 – Teatro na Feira, “O Circo do meu vô”, com a Cia. Garagem de Teatro – Via Del Vino
- 15h30 – Escritor(a) vai à Escola, com Bárbara Catarina – EEEF Prof. Angelo Chiamolera
- 18h30 – Música na Feira, com Coro da Fundação Casa das Artes – Via Del Vino
24 de outubro – sexta-feira
- 8h – Escritor(a) vai à Escola, com Bárbara Catarina – EMEF Prof. Félix Facenda
- 8h30 – Roda de Rimas, com Nest Support – Via Del Vino
- 9h20 – Roda de Rimas, com Nest Support – Via Del Vino
- 11h – Música na Feira, com Coisa Fina Instrumental – Via Del Vino
- 14h – Contação de Histórias do livro “Vime”, com a Escritora Homenageada da 40ª Feira do Livro de Bento Gonçalves Marta Sassi – EMI Recanto dos Beija-Flores
- 14h – Escritor(a) vai à Escola, com Bárbara Catarina – EMEM Alfredo Aveline
- 14h – Animação Cultural no palco da 40ª Feira do Livro – Via Del Vino
- 14h – Escritor(a) vai à Escola, com Volnei Canônica – EMEF Anselmo Luigi Piccoli
- 14h45 – Animação Cultural no palco da 40ª Feira do Livro – Via Del Vino
- 15h30 – Escritor(a) vai à Escola, com Volnei Canônica – Impulso Bento
- 15h30 – Escritor(a) vai à Escola, com Bárbara Catarina – EMEF Profª Maria Borges Frota
- 16h30 – Dança na Feira, com os grupo de dança do Projeto Coração Cidadão: Jazz, Ballet e Dança Oriental – Via Del Vino
- 18h – Música na Feira, com God’s Messenger – Via Del Vino
- 19h30 – Bate-papo com o Escritor Volnei Canônica – IFRS Campus Bento Gonçalves
25 de outubro – sábado
- 10h – Festival dos Canarinhos da 40ª Feira do Livro de Bento Gonçalves, com a participação dos Canarinhos de São Valentim, Canarinhos da escola José Farina e Canarinhos da escola Alfredo Aveline – Via Del Vino
- 12h – Música na Feira, com Eli Dias – Via Del Vino
- 13h30 – Lançamento dos livro “Voltei para buscar meus olhos” da Escritora Sabrina Dalbello, “A Alquimia das Horas” do Escritor Gabriel Elias Josende, com mediação do Jornalista José Estefanon – Via Del Vino
- 14h30 – Poetas Leem Poetas – Via Del Vino
- 16h30 – Lançamento da Agenda Cultural – Vozes Múltiplas Via Del Vino
- 18h – Dança na Feira, com a P1oito – Via Del Vino
26 de outubro – domingo
- 13h – Lançamento do livro “Registro da Cor”, com o escritor Lucas Anhaia e Zilda Marques Da Silva Nuncio e mediação do Jornalista José Estefanon – Via Del Vino
- 14h30 – Sarau Literatura Infantil, bate-papo com Eliane Tonello, Estella Munhoz, Fabiane Sassi Caio, Gisele Weirich, Rodrigo Arcari, mediação da Escritora Homenageada Marta Sassi e apresentação dos autores do livro “Como Nascem os Bebês” do Jardim A, da EMI Alviazul – Via Del Vino
- 16h – Cerimônia de encerramento da 40ª Feira do Livro – Via Del Vino
- 17h – Show de Encerramento da 40ª Feira do Livro de Bento Gonçalves, com Trebbiano – Via Del Vino
Atividades permanentes:
- Exposições: II Exposição Artística EMEFE Caminhos do Aprender, Exposição do Projeto Vozes Múltiplas
- Troca de Livros da Biblioteca Pública Castro Alves: Segunda a Sexta, das 8h às 16h no Espaço da Biblioteca na Feira do Livro.
Veja a programação de Feiras do Livro pela região
Além de Bento Gonçalves, também recebem feiras do livro os municípios de Flores da Cunha e Nova Petrópolis.
Nova Petrópolis
A 28ª Feira do Livro de Nova Petrópolis também se inicia nesta quarta-feira (15), e segue até 19 de outubro, na Praça das Flores e Rua Coberta do Município. O evento é gratuito e aberto ao público, e ocorre das 8h às 20h.
São cinco dias de programação com contações de histórias, espetáculos teatrais, shows musicais, apresentações de escolas, exposições permanentes e oficinas interativas, além de encontros e bate-papos com escritores gaúchos. A abertura oficial acontecerá no dia 15 de outubro, às 18h30min, no Centro de Eventos de Nova Petrópolis.
O encerramento do evento acontece no dia 19 de outubro, domingo, às 18h, com show da Banda Tríade, de Caxias do Sul, trazendo um repertório variado e de alta qualidade musical para fechar a programação em grande estilo.
Flores da Cunha
Já em Flores da Cunha, a programação se inicia nesta terça-feira (14) e segue até o sábado (18), na Praça Nova Trento. Entre os destaques da programação, está a exposição literária Mário Quintana, que homenageia o celebrado escritor gaúcho. O patrono da edição é o empresário e escritor Emílio Finger, que trabalha atualmente em seu terceiro livro.