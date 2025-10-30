Com 12 horas de shows e dois palcos simultâneos, Solária Festival estreia neste sábado em Caxias

Neste sábado (1º) ocorre a primeira edição do Solária Festival, em Caxias do Sul. Serão 12 horas de música, com nomes como Matuê, MC Hariel, CPM 22 e Cat Dealers confirmados no line-up. O festival vai ser nos Pavilhões da Festa da Uva, com abertura dos portões prevista para as 14h.
A estrutura contará com dois palcos: Sol e Lua. No palco Sol, se apresentam Chimarruts, CPM 22, Djonga convida Budah, Froid, MC Hariel, Major RD e Matuê. O primeiro show será com Chimarruts, por volta das 17h. A última atração nacional desse palco será o rapper Froid, às 1h30. O palco principal se encerra às 4h com apresentações de DJs.
Já o palco Lua será focado na música eletrônica, com apresentações de Almana, Aura Vortex, Barja, Cat Dealers, Chapeleiro, Fatsync e Kanio b2b Louie Cut. As apresentações começam às 16h, com a DJ Barja e se encerra com Chapeleiro à 00h30min.
A entrada é liberada para maiores de 16 anos sem autorização. Adolescentes de 14 e 15 anos terão acesso ao evento somente com autorização reconhecida dos responsáveis. Nos setores open bar, a entrada é para maiores de 18 anos.
A expectativa é de receber mais de 10 mil pessoas no festival e a maior parte do público atingir a faixa dos 18 aos 26 anos.
Localize-se
O palco Lua fica próximo ao pórtico do parque. Já o palco Sol, no Pavilhão 2.
No caminho entre os dois palcos, ficam as estruturas de bar patrocinado pela marca Johnny Walker Blonde, estandes de flash tattoo e bungee jump (com custo adicional de R$ 80, à venda direto no caixa do evento).
Line-up
Palco Lua
15h — Gabi Giordan
16h — Barja
17h — Almanac
19h — Catdealers
20h30min — Fatsync
22h — Kanio B2B Louie Cut
23h30min — Aura Vortex
00h30min — Chapeleiro
01h30min — Fim
Palco Sol
15h — Tropical Club
16h — DJ Rossi
17h — Chimarruts
18h20min — CPM 22
19h50min — Hariel
21h10min — Matuê
22h40min — Djonga (convidado: Budah)
00h10min — Major RD
01h30min — Froid
02h20min — Tropical Club
03h — Saulit
04h — Fim
Programe-se
- O quê: Solária Festival, em Caxias do Sul.
- Quando: sábado (1º de novembro), abertura dos portões a partir das 14h.
- Onde: Pavilhões da Festa da Uva (Rua Ludovíco Cavinato, 1.431 - Nossa Sra. da Saúde - Caxias do Sul).
- Quanto: ingressos divididos em categorias. Ainda é possível garantir entradas para todos os setores, a partir de R$ 130(+taxas), pelo site BaladAPP.
- O setor Arena, dá acesso aos dois palcos e terá bares, banheiros, experiências e área de descanso.
- No Frontstage, o público terá vista privilegiada de frente para o palco Sol e também garante visão privilegiada do palco Lua, em conjunto com o setor Arena. O setor conta com bares, banheiros e caixas exclusivos, além de acesso livre ao setor arena.
- No setor Lounge, o público terá direito a open bar e open food. O setor fica localizado de frente para os palcos Sol (principal) e Lua (eletrônico) e conta com: open bar e open food durante todo o festival, bares, banheiros exclusivos, área de descanso, além de acesso aos setores arena e frontstage.
- O setor Backstage Lua tem open premium e acesso em todos setores, além de open bar e food. Fica localizado acima do palco Lua (eletrônico), ao lado do DJ.