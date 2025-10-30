Com 12 horas de shows e dois palcos simultâneos, Solária Festival estreia neste sábado em Caxias

Estrutura do festival está sendo montada nos Pavilhões da Festa da Uva. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Neste sábado (1º) ocorre a primeira edição do Solária Festival, em Caxias do Sul. Serão 12 horas de música, com nomes como Matuê, MC Hariel, CPM 22 e Cat Dealers confirmados no line-up. O festival vai ser nos Pavilhões da Festa da Uva, com abertura dos portões prevista para as 14h.

A estrutura contará com dois palcos: Sol e Lua. No palco Sol, se apresentam Chimarruts, CPM 22, Djonga convida Budah, Froid, MC Hariel, Major RD e Matuê. O primeiro show será com Chimarruts, por volta das 17h. A última atração nacional desse palco será o rapper Froid, às 1h30. O palco principal se encerra às 4h com apresentações de DJs.

Leia Mais CPM 22 apresenta show da turnê que celebra os 30 anos da banda no Solária Festival

Já o palco Lua será focado na música eletrônica, com apresentações de Almana, Aura Vortex, Barja, Cat Dealers, Chapeleiro, Fatsync e Kanio b2b Louie Cut. As apresentações começam às 16h, com a DJ Barja e se encerra com Chapeleiro à 00h30min.

A entrada é liberada para maiores de 16 anos sem autorização. Adolescentes de 14 e 15 anos terão acesso ao evento somente com autorização reconhecida dos responsáveis. Nos setores open bar, a entrada é para maiores de 18 anos.

A expectativa é de receber mais de 10 mil pessoas no festival e a maior parte do público atingir a faixa dos 18 aos 26 anos.

Localize-se

O palco Lua fica próximo ao pórtico do parque. Já o palco Sol, no Pavilhão 2.

No caminho entre os dois palcos, ficam as estruturas de bar patrocinado pela marca Johnny Walker Blonde, estandes de flash tattoo e bungee jump (com custo adicional de R$ 80, à venda direto no caixa do evento).

Line-up

Palco Lua

15h — Gabi Giordan

16h — Barja

17h — Almanac

19h — Catdealers

20h30min — Fatsync

22h — Kanio B2B Louie Cut

23h30min — Aura Vortex

00h30min — Chapeleiro

01h30min — Fim

Palco Sol

15h — Tropical Club

16h — DJ Rossi

17h — Chimarruts

18h20min — CPM 22

19h50min — Hariel

21h10min — Matuê

22h40min — Djonga (convidado: Budah)

00h10min — Major RD

01h30min — Froid

02h20min — Tropical Club

03h — Saulit

04h — Fim

Programe-se