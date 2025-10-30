Cultura e Lazer

Fique ligado
Notícia

Com 12 horas de shows e dois palcos simultâneos, Solária Festival estreia neste sábado em Caxias

Nomes como Matuê, MC Hariel, CPM 22 e Cat Dealers estão confirmados no line-up. O evento ocorre nos Pavilhões da Festa da Uva. Ainda há ingressos; veja o serviço de venda

Gabriela Alves

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS