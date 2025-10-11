Claus e Vanessa fazem o show de encerramento da 41ª Feira do Livro de Caxias do Sul

O Pop Duo celebra sua trajetória com um repertório autoral que inclui sucessos como Medo de Amar. Divulgação / Divulgação

A 41ª Feira do Livro de Caxias do Sul chega ao fim neste domingo (12) e terá como destaque o show da dupla Claus e Vanessa, às 16h30min, no Palco Principal. Com 25 anos de carreira, o Pop Duo celebra sua trajetória com um repertório autoral que inclui sucessos como Medo de Amar, canção que ganhou projeção nacional ao embalar a trilha da novela Malhação, da TV Globo.

Em 2022, lançaram o DVD Baile da Dupla, gravado na mansão Wolf Maia, no Rio de Janeiro. O projeto reúne hits da carreira, além de releituras em samba de músicas consagradas de outros intérpretes, com produção artística de Chico Abreia e musical de Dudu Nobre, que também participa da faixa Medo de Amar. O álbum ainda conta com colaborações de Xande de Pilares e Rildo Hora.

Leia Mais Último final de semana da 41ª Feira do Livro de Caxias do Sul terá painéis e sessões de autógrafo com nova geração de autoras gaúchas