Claus e Vanessa fazem o show de encerramento da 41ª Feira do Livro de Caxias do Sul

A 41ª Feira do Livro de Caxias do Sul chega ao fim neste domingo (12) e terá como destaque o show da dupla Claus e Vanessa, às 16h30min, no Palco Principal. Com 25 anos de carreira, o Pop Duo celebra sua trajetória com um repertório autoral que inclui sucessos como Medo de Amar, canção que ganhou projeção nacional ao embalar a trilha da novela Malhação, da TV Globo.
Em 2022, lançaram o DVD Baile da Dupla, gravado na mansão Wolf Maia, no Rio de Janeiro. O projeto reúne hits da carreira, além de releituras em samba de músicas consagradas de outros intérpretes, com produção artística de Chico Abreia e musical de Dudu Nobre, que também participa da faixa Medo de Amar. O álbum ainda conta com colaborações de Xande de Pilares e Rildo Hora.
Antes do show, a programação de encerramento traz o lançamento da Antologia do 59º Concurso Anual Literário, às 15h, e uma sessão de autógrafos coletiva dos selecionados, às 16h. A solenidade oficial de encerramento está marcada para às 17h45min, reunindo o patrono Pedro Guerra, o Amigo do Livro Ernani Carraro, além de autoridades, livreiros, patrocinadores e apoiadores.