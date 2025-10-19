Cultura e Lazer

Centro de Cultura Ordovás recebe espetáculo do grupo Nobre Tamboreiro nesta segunda-feira

O evento também promoverá oficina e roda de conversas sobre o entorno dos tambores e o fortalecimento da cultura a partir das 14h. As atividades são gratuitas

Pioneiro

