Centro de Cultura Ordovás recebe espetáculo do grupo Nobre Tamboreiro nesta segunda-feira

O grupo é formado pelos músicos Richard Serraria, Mimmo Ferreira e Tuti Rodrigues Náthaly Weber / Divulgação

Caxias do Sul recebe o espetáculo musical Nobre Tamboreiro Pachamamáfrica, do Grupo Nobre Tamboreiro, nesta segunda-feira (20), a partir das 14h, na Sala de Teatro Valentim Lazzarotto, prédio anexo ao Centro de Cultura Ordovás. Também serão promovidas uma oficina de formação em tambores e uma roda de intercâmbio com artistas e agentes culturais locais. As atividades são gratuitas.

O Nobre Tamboreiro é a tradução do ioruba para a língua portuguesa do termo Alabê Ôni, com os músicos Richard Serraria, Mimmo Ferreira e Tuti Rodrigues. A partir do espetáculo e da roda de intercâmbio, a ideia é promover discussões e trocas sobre Economia Criativa no entorno dos tambores e o fortalecimento de uma rede estadual de tamboreiros.

Já a oficina é aberta ao público em geral, oferecendo uma oportunidade de saberes teóricos e práticos sobre a história, diversidade e contribuição dos tambores para a construção da memória social e cultural.

O projeto, contemplado pela Política Nacional Aldir Blanc, está circulando por 12 cidades gaúchas atingidas pela tragédia climática de maio de 2024.

Programe-se

O quê: espetáculo Nobre Tamboreiro Pachamamáfrica, com Richard Serraria, Mimmo Ferreira e Tuti Rodrigues.

Quando: segunda-feira (20), a partir das 14h.

Onde: Centro de Cultura Ordovás, R. Luiz Antunes, 312, bairro Panazzolo

Quanto: entrada franca.