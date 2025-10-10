Celebrando um ano na cena do samba e pagode, grupo Deu Match faz show neste sábado, no Cebola Prime Bier, em Caxias do Sul

Formada por Cesinha (percussão), Darlisson (voz e pandeiro) e Iuri Silva (voz, cavaco e sax). Jennifer Abreu / Divulgação

O Grupo Deu Match fará show, neste sábado (11), para comemorar o aniversário de um ano. A apresentação será a partir das 21h, no Cebola Prime Bier (Av. Júlio de Castilhos, 277, bairro Lourdes). A banda de samba e pagode é formada por Cesinha (percussão), Darlisson (voz e pandeiro) e Iuri Silva (voz, cavaco e sax).

O Deu Match nasceu da urgência desses músicos de criar o seu próprio som e o seu próprio estilo. A junção dos três ocorreu por um único motivo: fazer música que ressoe com o público, música que fale à alma e ao coração.

Em clima de celebração, a noite também contará com convidados, como Léo Henrique, Sheila e Adrieli, Pamela Machado, Pagode do Tinga, Tiga Fernandes, Robson Bergenthal, Wiliam Hoffmann, Sem Razão, Duo Patroas, Pagode Pra Deus e Swing Natural.