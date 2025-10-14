Celebrando a cultura italiana, Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul promove espetáculo musical na UCS

A UCS Orquestra é uma das atrações. Bruno Zulian / Divulgação

A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul (ALRS) homenageará os 150 anos da imigração italiana, com o espetáculo Música & Vozes Para Celebrar a Cultura Italiana, no dia 26 de outubro, às 10h, no Centro Cívico da UCS. A entrada é gratuita.

O concerto reunirá a UCS Orquestra, regida pelo maestro Fábio Alves, e o Coral Ítalo-Brasileiro, conduzido pelo maestro André Delair. Durante a homenagem, vão performar obras de Vivaldi, Sergio Endrigo, Gigliola Cinquetti, Toto Cutugno, Giuseppe Verdi, Laura Pausini e Gaetano Donizetti, entre outros clássicos da música italiana.

Os solistas Paola Delazzeri e Maicon Cassânego acompanham a orquestra, já o coral tem acompanhamento do pianista Rodolfo Wulfhorst. O espetáculo será conduzido pelo ator e humorista Maróstica, com interações com o público em Talian.