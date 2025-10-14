Caxias recebe, a partir de quinta, mais uma edição do Torresmofest

Torresmofest conta com uma variedade de pratos preparados com torresmo. Focus Eventos / Divulgação

Caxias do Sul recebe, mais uma vez, o Torresmofest, da próxima quinta (16) até domingo (19), das 12h às 23h, no estacionamento do Villagio Caxias. A entrada é gratuita.

O evento conta com uma variedade de pratos a partir de R$ 35, incluindo torresmo de rolo, torresmo pururuca e torresmo de boteco. Haverá diversas barracas com pratos como costela fogo de chão, baião de dois, feijão tropeiro, lanches de costela, batata frita, hambúrguer e variedades de doces.

Dentre as novidades da edição, receitas novas prometem encantar o paladar, como o churrasco grego e arroz caldoso de cupim, um prato típico da Espanha com uma pitada brasileira.