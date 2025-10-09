Caxias do Sul está na rota da nova turnê da dupla Anavitória

Dupla se apresentou no RS no dia 26 de setembro com a turnê "Esquinas". Duda Fortes / Agencia RBS

A dupla Anavitória volta a Caxias do Sul para apresentar a nova turnê Claraboia no dia 10 de abril de 2026, uma sexta-feira. O show ocorre no UCS Teatro às 20h e os ingressos já estão à venda pelo site Ingresso Digital, a partir de R$ 110 (+taxas).

Leia Mais Artista visual caxiense Gabriela Stragliotto abre sua última mostra no Brasil antes de uma temporada na França e nos Estados Unidos

A apresentação é do disco surpresa Claraboia, lançado no dia 16 de setembro. Com 20 canções inéditas, o projeto é "gêmeo" do disco Esquinas. Claraboia é uma outra face do projeto, descrita como íntima e crua, com participações de Rubel e Bruno Berle.

A última vez que a dupla esteve em Caxias foi em 2023, para a turnê Voz, violão e o que der na telha, também no UCS Teatro. A sessão estava lotada, o que deve se repetir dessa vez.

Agende-se