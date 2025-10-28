"Caxias do Sul é um público muito animado", diz DJ Pedrão, do duo Cat Dealers, atração no Solária Festival

Cat Dealers promete um show dançante e repleto de novidades no Solária Festival, neste sábado (1º). Cat Dealers / Divulgação

Uma das atrações do palco Lua no Solária Festival, em Caxias do Sul, neste sábado (1º) é o duo de DJs Cat Dealers. Formado pelos irmãos Lugui e Pedrão, Cat Dealers é um dos nomes em ascensão na cena eletrônica internacional. Em 2024, pelo oitavo ano consecutivo, o duo entrou no TOP 100 dos maiores DJs do mundo pela revista britânica DJ MAG.

Em 2025, Cat Dealers abriu o show da Lady Gaga, na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, junto com o Dubdogz, para mais de 2 milhões de pessoas. O duo se apresenta em Caxias do Sul depois de dois anos da última performance. A última vinda foi para uma festa no Café de la Musique, em 2023.

— A gente toca na Serra gaúcha todo ano. Normalmente, quando a gente toca em Caxias do Sul é coisa menor. Mas nunca deixa a desejar, sempre é um absurdo de vibe. Acho que o Sul é um dos melhores públicos do Brasil, a galera é mais animada. E Caxias do Sul é muito bom cara, é um público realmente muito, muito animado — relembra Pedrão.

O show deve ser repleto de músicas novas no setlist, já que a dupla recém lançou o novo projeto LOOP THEORY.

— Nosso set está bem voltado para o som do álbum. O público pode esperar um set com bastante vocal, que a gente ama fazer. Vai ser um set pesado, mas, ao mesmo tempo, com bastante vocal bem cantável. A gente está muito empolgado para tocar dessa vez numa estrutura maior — antecipa o DJ.

Nos últimos anos, Cat Dealers realizou turnês nos Estados Unidos, fazendo mais de 50 shows, com sold outs no lendário club Marquee, em Nova York, além do Brooklyn Mirage, Echostage, em Washington, Vanguard, em Orlando, Liv, em Miami, Nebula, em Nova York.

Já na Europa, o duo teve sua estreia em Londres, no icônico club Printworks, em uma noite sold out, e no lendário Ushuaia, em Ibiza, em pleno verão europeu. No Brasil, os dois já tocaram no Tomorrowland Brasil, Lollapalooza, Rock In Rio, Só Track Boa, Laroc e GreenValley.

O duo vive uma nova fase desde o último lançamento, LOOP THEORY, em outubro. Em uma postagem misteriosa no Instagram, os dois anunciaram o lançamento do novo álbum, que representa um novo momento.

— Essa postagem misteriosa tomou proporção muito maior do que a gente esperava. Quando a gente fez isso, a gente não sabia que ia tomar essa proporção toda. Foi bom, porque a gente ficou muito feliz com o carinho que a gente recebeu. O som que está vindo nesse momento é um som que tem muito a ver com a nossa característica, o que a gente sempre fez, mais energético, mas para ser mais pista de dança — projeta Pedrão.

