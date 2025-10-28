Cultura e Lazer

Música eletrônica
Notícia

"Caxias do Sul é um público muito animado", diz DJ Pedrão, do duo Cat Dealers, atração no Solária Festival

A dupla que se apresenta no Palco Lua, sábado (1º/11), nos Pavilhões da Festa da Uva, abriu o show de Lady Gaga na Praia de Copacabana, neste ano

Gabriela Alves

Gabriela Alves

