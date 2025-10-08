Cantor e compositor Chico César se apresenta em Caxias em novembro

Chico César é a primeira atração confirmada no Aldeia Sesc de Caxias do Sul. Ana Lefaux / Divulgação

A 12ª edição do Aldeia Sesc, em Caxias do Sul, terá como tema "Territórios & Saberes: Lugares de Memórias” e já tem uma atração nacional confirmada: o cantor e compositor Chico César, que se apresenta no Teatro Murialdo no dia 12 de novembro.

Em Caxias, o artista paraibano apresenta um espetáculo de voz e violão que celebra os 30 anos do álbum Aos Vivos. O show revisita sucessos como Mama África, À Primeira Vista e Beradêro.

Os ingressos para o show estarão disponíveis na próxima semana, a partir de R$ 30, pelo site do Sesc.

O Aldeia Sesc é promovido pelo Sesc/RS com uma programação diversificada de diferentes linguagens e manifestações artísticas. Além de Caxias, o festival ocorre em Passo Fundo e São Leopoldo.