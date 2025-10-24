Campus-Sede da UCS ganha novo mural artístico assinado pelo caxiense Gustavo Gomes 

Pintura em spray fica na parede norte do Bloco E. Bruno Zulian / Divulgação

Quem passar pelo Campus-Sede da Universidade de Caxias do Sul já vai reparar no novo mural A Humanidade pelas Letras, pintura em spray na parede norte do Bloco E, de frente para o Centro Cívico.

A inauguração oficial do painel será em 6 de dezembro, mesmo dia em que a UCS promove o Festival de Verão e o tradicional concerto Natal em Família.

A arte é assinada pelo publicitário Gustavo Gomes e sua equipe e tem como inspiração o equilíbrio entre a tradição milenar dos estudos sobre a humanidade feitos através dos livros e os desafios contemporâneos da autocompreensão em um cenário de avanços tecnológicos.

A escolha do tema da obra tem relação com a história do ensino e da pesquisa na área de Humanidades na UCS e, antes ainda, na Faculdade de Filosofia de Caxias do Sul. O desenho é composto por livros e o rosto de uma pessoa, com a sugestão de que esse rosto origine-se de páginas escritas.