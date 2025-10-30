Cultura e Lazer

"Se assustEMO no rolê"
Notícia

Bella e Olmo da Bruxa, .pontonemo e Quem é Você, Alice? são as atrações da festa de Halloween no Pub Véio Loco, em Caxias do Sul

Ingressos já estão à venda no Sympla

