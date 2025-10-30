Bella e Olmo da Bruxa, .pontonemo e Quem é Você, Alice? são as atrações da festa de Halloween no Pub Véio Loco, em Caxias do Sul

Para curtir o clima de Halloween, nesta sexta-feira (31), o Pub Véio Loco realizará uma festa à fantasia, intitulada "Se assustEMO no rolê - parte 1", a partir das 20h.

Embalando a noite, o evento contará com a participação da Bella e Olmo da Bruxa, .pontonemo e Quem é Você, Alice?. Além das atrações musicais, haverá cartomante e drinks (com e sem álcool) especiais para a ocasião. Com classificação indicativa 16+, os ingressos podem ser adquiridos no Sympla.

Conheça as bandas:

Bella e o Olmo da Bruxa

Divulgação / Divulgação

A banda é formada por Julia Garcia, Felipe Pacheco, Ricardo De Carli e Pedro Acosta. O último lançamento foi em agosto com o álbum Afeto E Outros Esportes de Contato, que conta com produção de João Lentino e Ricardo De Carli. Foi gravado em Porto Alegre, nos estúdios Pimenta e Fulminante, e em São Paulo, no Estúdio Lauiz, para a faixa que conta com a co-autoria da banda Sophia Chablau e Uma Enorme Perda de Tempo.

O disco tem onze músicas que combinam o conhecido drama da banda com influências amplas: do Deftones a Belo, da Lupe de Lupe a Sum 41, da Fresno a Title Fight. A turnê de lançamento do álbum rodou o Brasil.

Quem é você, Alice?

Formada por Conrad (bateria e vocais), Milena (guitarra e vocais) e Pires (baixo e vocais). Milena Fagundes Vardaramatos / Divulgação

Formada por Conrad (bateria e vocais), Milena (guitarra e vocais) e Pires (baixo e vocais), a QEVA traz uma sonoridade densa e letras confessionais que transitam entre o shoegaze e o emo, dialogando com ouvintes de Slowdive, Title Fight, Fresno e Terraplana.

O último lançamento foi o álbum nem tudo é sobre amor, composto por nove faixas autorais que refletem um processo de amadurecimento vivido pela banda após quase um ano de hiato. Produzido pelo Selo Naïf, o trabalho mescla ideias melancólicas e sentimentos conflitantes com uma sonoridade impactante, imergindo o ouvinte em reflexões sobre as escolhas, os rumos da vida e suas consequências.