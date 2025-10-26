Banda lendária de Bob Marley, The Wailers faz show nesta sexta-feira, em Caxias do Sul

A turnê de 10 shows pelo Brasil da histórica banda jamaicana The Wailers irá passar por Caxias do Sul nesta sexta-feira (31). O show será na All Need Master Hall, com ingressos à venda pela plataforma Blueticket, a partir de R$ 80.
A banda que acompanhou Bob Marley durante a maior parte da sua carreira, além de revelar para o mundo nomes como Peter Tosh e Bunny Wailer, é liderada atualmente pelo baterista Aston Barrett Jr., filho do baixista da formação original. A turnê atual celebra os 30 anos do álbum Natural Mystic: The Legend Lives On, aclamada coletânea que eternizou sucessos de Bob Marley & The Wailers.
Nos vocais, a banda conta com Mitchell Brunings – que participou do The Voice holandês e chamou a atenção por conta das suas semelhanças com Bob Marley. No repertório da turnê estão incluídos sucessos como Is This Love, No Woman,No Cry, Three Little Birds, Get Up, Stand Up e Redemption Song.
A realização é da B&G Music e Pisca Produtora. A classificação do evento é 18+.