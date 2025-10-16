Bairro Santa Fé, em Caxias do Sul, terá mutirão de plantio e oficina de permacultura neste sábado

Neste sábado (18), o bairro Santa Fé, em Caxias, terá atividades do projeto Jardins Criativos organizado pela fotógrafa Liliane Giordano. As atividades são abertas à comunidade e serão realizadas das 8h às 12h, no Centro de Atenção à Criança e ao Adolescente Murialdo.
A ideia é transformar o quintal do Murialdo em um espaço vivo de aprendizado. A iniciativa da horta comunitária é de ficar aberta para todos que quiserem participar da iniciativa.
O projeto Jardins Criativos é uma realização da Sala de Fotografia, com a co-criação do Dia da Terra.org, a produção cultural da Lynch Gestão Cultural, o apoio da Ação Social Murialdo Santa Fé e o financiamento do Programa RS Seguro COMunidadea Cultura/SEDAC.