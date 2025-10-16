Bairro Santa Fé, em Caxias do Sul, terá mutirão de plantio e oficina de permacultura neste sábado

Mutirão de plantio será realizado neste sábado no Centro de Atenção à Criança e ao Adolescente Murialdo Gabriela Buffon / Divulgação

Neste sábado (18), o bairro Santa Fé, em Caxias, terá atividades do projeto Jardins Criativos organizado pela fotógrafa Liliane Giordano. As atividades são abertas à comunidade e serão realizadas das 8h às 12h, no Centro de Atenção à Criança e ao Adolescente Murialdo.

Leia Mais Monte Belo do Sul será palco do 6º Vieni Vivere la Vita Festival, em novembro

A ideia é transformar o quintal do Murialdo em um espaço vivo de aprendizado. A iniciativa da horta comunitária é de ficar aberta para todos que quiserem participar da iniciativa.