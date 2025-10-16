Cultura e Lazer

Sustentabilidade
Notícia

Bairro Santa Fé, em Caxias do Sul, terá mutirão de plantio e oficina de permacultura neste sábado

A iniciativa é da fotógrafa Liliane Giordano responsável pelo projeto  “Jardins Criativos”

Pioneiro

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS