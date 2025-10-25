Badin será o primeiro homenageado em nova ala do Museu de Cera de Gramado dedicada a voluntários das enchentes

Humorista Badin no Dreamland Museu de Cera de Gramado. Dreamland Museu de Cera de Gramado / Divulgação

O Dreamland Museu de Cera, em Gramado, vai inaugurar uma nova galeria dedicada a pessoas públicas que se destacaram por gestos de solidariedade durante as enchentes que atingiram o RS em maio de 2024. A ala, batizada de "Personalidades que ajudaram o Rio Grande do Sul durante as enchentes”, pretende reconhecer quem transformou empatia em ação no período mais crítico da tragédia climática.

Segundo o museu, cinco nomes integram a lista inicial de homenageados:

Humorista Badin ;

; Empresário Luciano Hang ;

; Cantora Luísa Sonza ;

; Político Pablo Marçal ;

; Surfista Pedro Scooby.

Leia Mais Confira a programação do primeiro fim de semana do Natal Luz de Gramado

A organização explica que, futuramente, "terá um cenário específico" para a ala. O público também poderá participar, sugerindo nomes nas redes sociais e durante as visitas à atração turística.

Primeira estátua: Badin

O humorista Eduardo Christ, conhecido pelo personagem Badin, será o primeiro a ganhar uma estátua na nova categoria do Museu, com inauguração marcada para a para a próxima terça-feira (28).

A escultura é resultado de um processo artesanal que durou cerca de um ano, envolvendo medições precisas, sessões de fotos e até o empréstimo de roupas originais do artista.

Humorista Badin no Dreamland Museu de Cera de Gramado. Dreamland Museu de Cera de Gramado / Divulgação

Segundo o diretor Corrêa, Badin já havia manifestado à família, durante uma visita anterior, o desejo de ver seu personagem eternizado no espaço. O resultado promete impressionar: uma réplica fiel, com o mesmo olhar e expressões que conquistaram o público.

— Badin representa a força da cultura regional e o reconhecimento de quem transforma empatia em gesto solidário e usa o riso como ponte para o bem — , explica o diretor Comercial da atração.

Leia Mais Artistas da imaginação: como é a vida de quem se dedica a oferecer aos fãs a experiência mais próxima do contato com um ídolo

A estátua de cera foi desenvolvida em parceria entre ateliês nacionais e internacionais.

Pablo Marçal terá estátua de cera em Museu Dreamland, em Gramado. Dreamland e Fábio Tito / Divulgação e g1